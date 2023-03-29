الاتحاد السعودي يقترب من الحصول على الرخصة الآسيوية

نادي الاتحاد كان قد فشل الموسم الماضي في إنهاء إجراءات الحصول على الرخصة الآسيوية، رغم احتلاله مركزا مؤهلا لدوري الأبطال في جدول ترتيب الدوري السعودي، ليغيب عن النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا.

ونشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية تقريرًا قالت فيه إن نادي الاتحاد اقترب من الحصول على الرخصة الآسيوية، وذلك بعد أن اقترب من الانتهاء من سداد جميع الالتزامات المالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نادي الاتحاد سددت كل الالتزامات المقررة على الفريق حتى شهر ديسمبر 2022.

وأمام نادي الاتحاد فرصة حتى يوم الجمعة المقبل، هو الموعد النهائي لتسليم الأندية مستندات الرخصة الآسيوية.

وتشمل الرخصة الآسيوية خمسة معايير يجب استيفاؤها، وهي: المعايير الرياضية، الإدارية، القانونية، البنية التحتية والمالية.

ويتربع نادي الاتحاد على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على النصر الوصيف برصيد 49 نقطة.