الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تونس ضد أستراليا في كأس العالم 2022

أسلحة تونس

يبحث منتخب تونس عن استغلال عامل الجماهير الداعمة بكل قوة لنسور قرطاج في مباريات كأس العالم.

وملأت جماهير تونس مدرجات ملعب مباراة الدنمارك بشكل لافت للأنظار، وهو ما يتوقعه الكثيرون أيضا في لقاء استراليا.

وقال المدرب جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن منتخب أستراليا يملك قدرات كبيرة، موضحا أن الهزيمة برباعية أمام فرنسا ليست مقياساً للحكم على أداء المنافس.

وأشار إلى أن مباراة الدنمارك كانت قوية بالنسبة للمنتخب التونسي ولكن يجب الحفاظ على نفس الروح أمام أستراليا والبحث عن تحقيق الفوز.

ويعتمد منتخب تونس على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن بن دحمان، وأمامه خط الدفاع بقيادة ياسين مرياح وبجواره ديلان برون ومنتصر الطالبي.

ويقود خط الوسط الدينامو عيسى العيدوني وبجواره إلياس السخيري ويمينا محمد دراجر ويسارا علي العبدي، مع ثلاثي خط الهجوم أنيس بن سليمان أو نعيم السليتي وعصام الجبالي ويوسف المساكني.