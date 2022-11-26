الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة تونس ضد أستراليا في كأس العالم 2022
يخوض منتخب تونس اختبارا جديدا في كأس العالم 2022 المقامة في قطر حين يواجه منافسه أستراليا، اليوم السبت، في لقاء مهم ومثير ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.
وتقام أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها مواجهة أخرى تجمع بين منتخبي فرنسا والدنمارك.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة تونس ضد أستراليا في كأس العالم:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 11:00 بتوقيت تونس على ملعب (الجنوب).
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق رؤوف بن خليف، وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي، والكأس اكسترا 2 بصوت المعلق هيكل الصغير.
ترتيب المجموعة
يحتل منتخب فرنسا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تغلبه بنتيجة 4/1 في الجولة الأولى على حساب أستراليا التي تقبع في المركز الأخير.
ويحتل منتخب تونس المركز الثاني بالتساوي مع الدنمارك برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما دون أهداف في الجولة الأولى.
وسبق أن تقابل منتخب تونس ضد أستراليا في مناسبة وحيدة ببطولة كأس القارات عام 2005 وفاز منتخب تونس بثنائية دون رد حملت توقيع سيلفا دوس سانتوس.
أسلحة تونس
يبحث منتخب تونس عن استغلال عامل الجماهير الداعمة بكل قوة لنسور قرطاج في مباريات كأس العالم.
وملأت جماهير تونس مدرجات ملعب مباراة الدنمارك بشكل لافت للأنظار، وهو ما يتوقعه الكثيرون أيضا في لقاء استراليا.
وقال المدرب جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن منتخب أستراليا يملك قدرات كبيرة، موضحا أن الهزيمة برباعية أمام فرنسا ليست مقياساً للحكم على أداء المنافس.
وأشار إلى أن مباراة الدنمارك كانت قوية بالنسبة للمنتخب التونسي ولكن يجب الحفاظ على نفس الروح أمام أستراليا والبحث عن تحقيق الفوز.
ويعتمد منتخب تونس على تشكيلة تضم حارس المرمى أيمن بن دحمان، وأمامه خط الدفاع بقيادة ياسين مرياح وبجواره ديلان برون ومنتصر الطالبي.
ويقود خط الوسط الدينامو عيسى العيدوني وبجواره إلياس السخيري ويمينا محمد دراجر ويسارا علي العبدي، مع ثلاثي خط الهجوم أنيس بن سليمان أو نعيم السليتي وعصام الجبالي ويوسف المساكني.
أوراق أستراليا
يتطلع منتخب أستراليا لتحقيق الفوز أيضاً وعلاج آثار الخسارة القاسية برباعية أمام فرنسا في الجولة الأولى.
وقال غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب أستراليا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه يدرك مدى صعوبة المواجهة، خاصة أن منتخب تونس أبلى بلاءً حسناً في لقاء الدنمارك.
وأكد أن جماهير تونس لها دور مهم وكبير في دعم المنافس، وهو ما يجب وضعه بعين الاعتبار في مواجهة اليوم.
ويعتمد منتخب أستراليا على تشكيلة تضم حارس المرمى ماثيو رايان، وأمامه الرباعي ناثانيل أنكيستون وهاري سوتار وكيي روليس وعزيز بيهيتش في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط آرون موي وأمامه الرباعي ماثيو ليكي وجاكسون إيرفين وريلي ماكغري وكريغ غودوين، مع المهاجم ميتشيل دوك.
وقال وسام العابدي، مدافع منتخب تونس الأسبق لشبكة "إرم نيوز"، إن المباراة ستكون صعبة مثل لقاء الدنمارك، موضحا أن خسارة أستراليا أمام فرنسا برباعية ستجعل المنافس بحاجة للتعويض والانتفاضة.
وأوضح أن المنتخب الأسترالي يراهن على سلاح القوة البدنية، وهو ما يتطلب الذكاء التكتيكي من المنتخب التونسي والوصول لمرمى المنافس بأقصر الكرات.