رسميا.. رابطة الدوري التونسي تتخذ عقوبة ثقيلة ضد مدرب الترجي ماهر الكنزاري

أعلنت لجنة الانضباط في رابطة كرة القدم المحترفة بالدوري التونسي عن قرارها بشأن ملف مدرب نادي الترجي ماهر الكنزاري بعد حادثة اللفظ الصادم الذي توجه به لأحد لاعبيه أثناء مباراة الجولة الخامسة من الدوري أمام الملعب التونسي.

وقررت الرابطة خلال اجتماعها اليوم الجمعة، عقوبة الإيقاف لأربع مباريات ضد مدرب الترجي ماهر الكنزاري وفرض خطية مالية قدرها 7 آلاف دينار (2400 دولار تقريبا) بسببب ما أتاه من سلوك في المباراة التي جمعت فريقه بالملعب التونسي يوم 13 سبتمبر الجاري.

وأثار ماهر الكنزاري موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط الكروية في تونس بعدما تفوه بألفاظ صادمة جدا عندما أراد أن يوبخ لاعبه شهاب الجبالي في الدقيقة 65 بسبب خطأ في تمرير الكرة.

وقررت لجنة الانضباط اليوم الجمعة بعد مساءلة الكنزاري إدانته في استعمال ألفاظ خادشة وسوء سلوك خلال المباراة لتتم معاقبته بعدم الجلوس على دكة بدلاء فريقه في المباريات الأربع المقبلة.

وقالت مصادر مقربة من الترجي إن أمام ماهر الكنزاري وفريقه إمكانية استئناف القرار والطعن فيه لدى لجنة الاستئناف على أمل التخفيف من العقوبة.

وقاد الكنزاري الذي تسلم مقاليد تدريب الترجي في مارس 2025، فريقه للتتويج بثلاثة ألقاب وهي الدوري والكأس وكأس السوبر للموسم الماضي.

وفي اجتماع لجنة الانضباط في رابطة كرة القدم المحترفة، تمت معاقبة مدرب مستقبل قابس طارق جراية بمنعه من الجلوس على دكة البدلاء في مقابلتين وتخطئته ب5000 دينار بسبب احتجاجاته المتكررة تجاه قرارات الحكم بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بالترجي الجرجيسي.

كما فرضت اللجنة عقوبات مالية ضد جماهير عدد من الأندية بسبب أحداث شغب على المدرجات في مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري.