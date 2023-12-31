أول تعليق لـ"توم لوكير" لاعب لوتون تاون بعد تعرضه لنوبة قلبية

قال توم لوكير قائد لوتون تاون، اليوم الأحد، إنه "بحالة جيدة جدًا" بعد تعرضه لنوبة قلبية خلال مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث في وقت سابق من هذا الشهر.

ودخل لاعب منتخب ويلز المستشفى، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن سقط على أرض الملعب في الدقيقة 65 من المباراة التي أٌلغيت لاحقًا.

وخرج لوكير من المستشفى، في 21 ديسمبر/ كانون الأول، بعد تركيب جهاز مزيل الرجفان لمنع تكرار الحادث.