أول تعليق لـ"توم لوكير" لاعب لوتون تاون بعد تعرضه لنوبة قلبية
قال توم لوكير قائد لوتون تاون، اليوم الأحد، إنه "بحالة جيدة جدًا" بعد تعرضه لنوبة قلبية خلال مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث في وقت سابق من هذا الشهر.
ودخل لاعب منتخب ويلز المستشفى، في 16 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن سقط على أرض الملعب في الدقيقة 65 من المباراة التي أٌلغيت لاحقًا.
وخرج لوكير من المستشفى، في 21 ديسمبر/ كانون الأول، بعد تركيب جهاز مزيل الرجفان لمنع تكرار الحادث.
وكتب اللاعب عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "أود فقط أن أقول إنني بحالة جيدة جدًا".
وأضاف: "السبب وراء شعوري بأنني بحالة جيدة يعود كله إلى العمل البطولي للاعبين والطاقم والأطباء والمسعفين، وأشعر بالامتنان لأن هذا حدث لي وأنا محاط بهؤلاء الأبطال، لقد أنقذوا حياتي. لن أنسى أبدًا ما فعلتموه من أجلي".
وتضمن منشور لوكير صورة تحمل أسماء الأطباء والمسؤولين الذين ساعدوا في علاجه.
وأضاف لوكير: "لا يمكنني التأكيد بشكل كافٍ على أهمية تعريف الإنعاش القلبي الرئوي لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، إنه ينقذ حياة الناس حرفيًا، كما حدث معي".