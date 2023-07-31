رسميا.. الأهلي يتعاقد مع رضا سليم من الجيش الملكي

أعلن النادي الأهلي المصري، رسميا، التعاقد مع المهاجم رضا سليم من الجيش الملكي المغربي.

ونشر النادي مقطع فيديو للاعب يقول فيه: "من تراثنا نستلهم طريقنا في الحياة، عام 725 من الهجرة بدأ الرحالة المغربي العظيم ابن بطوطة رحلته من المغرب إلى العالم، وحين مر خلال رحلته في القاهرة قال عنها إنها أم البلاد، وإن نيلها ليس في المعمورة مثله".

وأضاف: "وبعد ما يقرب من 700 عام من تلك الرحلة الملهمة أقطع أنا رحلتي الخاصة من المغرب إلى القاهرة، حالما بتحقيق مسيرة تاريخية مع أبو النوادي الذي ليس في المعمورة مثله، النادي الأهلي المصري، نادي القرن في أفريقيا، أنا رضا سليم، أنا أهلاوي".

وكتب الأهلي: "رضا سليم يبدأ رحلته مع نادي القرن".