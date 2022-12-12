سكالوني يعلق على إمكانية اعتزال ميسي بعد كأس العالم

وأوضح: "لست متفاجئًا من مستوى ميسي لأنني أعرفه، كان الأمر دائمًا على هذا النحو".

وتابع: "ما يقوم به ميسي لا يعود إلى ميزة أو فضل للجهاز الفني الحالي، لقد كان دائمًا هو نفسه، لاعبًا فائزًا ولديه فخر ورغبة في مواصلة لعب الكرة بشكل رائع، نحن سعداء".

وعما إذا كانت هذه آخر مشاركة لميسي في كأس العالم، قال مدرب الأرجنتين: "سنرى إذا كان الأخير له في مشواره أم لا، ولكن في النهاية نحن نتشرف بوجوده".