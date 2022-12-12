سكالوني يعلق على إمكانية اعتزال ميسي بعد كأس العالم
أشاد ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين بالقائد ليونيل ميسي قبل مواجهة كرواتيا، الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022.
وقال سكالوني إن ليونيل ميسي يقدم مستويات رائعة ويجب الإشادة بمستواه في المونديال تحديدًا.
وأوضح: "لست متفاجئًا من مستوى ميسي لأنني أعرفه، كان الأمر دائمًا على هذا النحو".
وتابع: "ما يقوم به ميسي لا يعود إلى ميزة أو فضل للجهاز الفني الحالي، لقد كان دائمًا هو نفسه، لاعبًا فائزًا ولديه فخر ورغبة في مواصلة لعب الكرة بشكل رائع، نحن سعداء".
وعما إذا كانت هذه آخر مشاركة لميسي في كأس العالم، قال مدرب الأرجنتين: "سنرى إذا كان الأخير له في مشواره أم لا، ولكن في النهاية نحن نتشرف بوجوده".
وأضاف: "أعلم تمامًا قيمة كأس العالم ولكن التفكير بشكل سلبي سيكون أمرًا يمثل لنا ضغوطًا كبيرة، والجميع يبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز باللقب".
وقال ميسي قبل بداية كأس العالم إن مونديال 2022 في قطر قد يكون الأخير له، مع بلوغه 35 عامًا.
وذكر سكالوني: "سنرى ما إذا كان ميسي سيواصل اللعب أم لا، ما زلنا نستمتع به وأتمنى استمراره".
وعن مواجهة كرواتيا، قال سكالوني إنه لا يعتقد أن وصيف نسخة 2018 سيغير طريقة لعبه أمام التانغو وسيكرر نفس الأسلوب التكتيكي.
وأوضح: "أمر رائع بالنسبة لنا أن نلعب ضد لوكا مودريتش قائد كرواتيا، نستمتع به في المستطيل الأخضر مثلما تشرفنا بمواجهة روبرت ليفاندوفسكي".
وأكد: "لدي تصور واضح لخطة اللعب، كما أن الجميع جاهز ولا توجد أي إصابات، وأتعامل بنفس الأسلوب المعنوي مع اللاعبين قبل كل مباراة".