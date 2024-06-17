تغطية مباشرة لمباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024
يفتتح منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بمواجهة النمسا مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة فرنسا والنمسا وأبرز اللقطات في تغطية مباشرة عبر السطور القادمة.
انطلقت المباراة وسط أجواء جماهيرية مميزة من جانب مشجعي فرنسا والنمسا.
الدقيقة 8: انطلاقة من كيليان مبابي وتسديدة اصطدمت بدفاع النمسا ومرت بجوار القائم.
الدقيقة 12: محاولة أولى لمنتخب النمسا بكرة عرضية عن طريق فيليب موين بلا خطورة.
الدقيقة 16: تدخل قوي من ماكسميليان ووبر لاعب النمسا ضد عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا انتهى بإنذار ووبر.
الدقيقة 35: تصدي رائع لحارس مرمى منتخب فرنسا مايك ماينان بإبعاد انفراد لمنتخب النمسا.
الدقيقة 38: منتخب فرنسا يتقدم بهدف من نيران صديقة بعدما اصطدمت تسديدة مبابي برأس ووبر وسكنت شباك النمسا.