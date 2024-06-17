تغطية مباشرة لمباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024

يفتتح منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بمواجهة النمسا مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وتتابع "إرم نيوز" أحداث مباراة فرنسا والنمسا وأبرز اللقطات في تغطية مباشرة عبر السطور القادمة.