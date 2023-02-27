إلياز أصغر أبناء زيدان يتدرب مع الفريق الأول لريال مدريد (صور)

وقال موقع elespanol، إن إلياز زيدان، مثل إخوته، كان جزءًا من أكاديمية ريال مدريد منذ مرحلة الناشئين، وقد نما في فئات النادي المختلفة حتى وصل إلى فريق Juvenil B حيث يلعب في مركز قلب الدفاع لكنه لم يشارك أبدا مع الفريق الثاني "كاستيا" بقيادة المدير الفني راؤول جونزاليس، حيث يمكن أن يبدأ في المشاركة الموسم المقبل.

لكن إلياز حصل على فرصة رائعة من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول، حيث تابعه عن قرب خلال فترة التوقف في كأس العالم في قطر العام الماضي، لكن يمكن اعتبار هذا أول اتصال حقيقي مع الفريق الأول.

ولد إلياز في عام 2005 ، ويتميز بطوله الفارع (يبلغ طوله 1.94 متر) وكان دوليًا مع فرق تحت 17 عامًا - كان بطل أوروبا في عام 2022 - وتحت 18 عامًا مع المنتخب الفرنسي.

وتابع إرث زيدان في ريال مدريد. أصبح زين الدين أسطورة كلاعب كرة قدم وكمدرب، وعلى مر السنين حاول أبناؤه رسم طريقهم بالقميص الأبيض.