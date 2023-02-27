إلياز أصغر أبناء زيدان يتدرب مع الفريق الأول لريال مدريد (صور)
لحق إلياز أصغر أبناء النجم الفرنسي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد بأشقائه إنزو ثم لوكا وثيو في التدريب مع الفريق الأول للنادي الملكي، حيث يبلغ اللاعب من العمر 17 عامًا فقط ، لكن كارلو أنشيلوتي قرر انتقاله للتدريب مع الفريق الأول للنادي الملكي.
وقال موقع elespanol، إن إلياز زيدان، مثل إخوته، كان جزءًا من أكاديمية ريال مدريد منذ مرحلة الناشئين، وقد نما في فئات النادي المختلفة حتى وصل إلى فريق Juvenil B حيث يلعب في مركز قلب الدفاع لكنه لم يشارك أبدا مع الفريق الثاني "كاستيا" بقيادة المدير الفني راؤول جونزاليس، حيث يمكن أن يبدأ في المشاركة الموسم المقبل.
لكن إلياز حصل على فرصة رائعة من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول، حيث تابعه عن قرب خلال فترة التوقف في كأس العالم في قطر العام الماضي، لكن يمكن اعتبار هذا أول اتصال حقيقي مع الفريق الأول.
ولد إلياز في عام 2005 ، ويتميز بطوله الفارع (يبلغ طوله 1.94 متر) وكان دوليًا مع فرق تحت 17 عامًا - كان بطل أوروبا في عام 2022 - وتحت 18 عامًا مع المنتخب الفرنسي.
وتابع إرث زيدان في ريال مدريد. أصبح زين الدين أسطورة كلاعب كرة قدم وكمدرب، وعلى مر السنين حاول أبناؤه رسم طريقهم بالقميص الأبيض.
كان إنزو، الذي يكبر إلياز بعشر سنوات، هو الأول الذي ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في النادي الملكي في مباراة كأس الملك، بالإضافة إلى كونه جزءًا من الفريق الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا في كارديف في عام 2017. وبعد مغادرة النادي في ذلك الصيف متجهاً إلى ألافيس، قادته مسيرته إلى سبعة فرق مختلفة. يلعب حاليًا مع فوينلابرادا المنافس بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا.
وكان زيدان مرشحا بقوة لتدريب منتخب فرنسا إذا رحل المدير الفني الحالي ديدييه ديشان عن منصبه، لكن ديشان مدد تعاقده بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس العالم، وقبل الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين العام الماضي.
وكان زيدان أول مدير فني يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية عندما كان مدربا لريال مدريد.
ولا يرتبط زيدان البالغ من العمر 50 عاما، الذي فاز أيضا ببطولة أوروبا 2000 مع فرنسا في مسيرة رائعة كلاعب، بأي فريق حاليا بعد رحيله عن النادي الإسباني عام 2021.