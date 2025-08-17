صفارات الإنذار تدوي في القدس

ضجة في العراق.. هل وضع كريستيانو رونالدو "قلبًا" للفنانة مريم غريبة؟ (صورة)
مريم غريبة وكريستيانو رونالدو المصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
17 أغسطس 2025، 1:26 م

قال الصحفي حيدر النعيمي، إن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، أبدى إعجابه بأحد منشورات الفنانة مريم غريبة.

 ويتواجد "الدون" الآن في هونغ كونغ، برفقة نادي النصر، الذي يستعد لمباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.

وقبل أيام، أعلنت جورجينا رودريغيز، شريكة الأسطورة رونالدو، موافقتها الزواج بـ"الدون"، ونشرت خاتم الخطوبة المبهر.

 ضجة في العراق

الصحفي حيدر النعيمي كشف عن قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإبداء إعجابه بحالة نشرتها الفنانة العراقية "مريم غريبة" عبر حسابها في إنستغرام.

واكتفى بالإشارة إلى أن رونالدو أبدى إعجابه بحالة نشرتها الفنانة العراقية، وأثار تساؤل حول إمكانية وجود عمل بينهما.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تداول أحاديث عن تفاعل كريستيانو رونالدو مع فنانات عربيات أو حتى عالميات دون تأكيد الأمر.

ومنذ ارتباطه بجورجينا رودريغز، لم يدخل كريستيانو رونالدو في مغامرات عاطفية، ويهتم بعائلته ومسيرته بشكل أكبر.

