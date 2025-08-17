ضجة في العراق.. هل وضع كريستيانو رونالدو "قلبًا" للفنانة مريم غريبة؟ (صورة)

قال الصحفي حيدر النعيمي، إن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، أبدى إعجابه بأحد منشورات الفنانة مريم غريبة.

أخبار ذات علاقة من هو الملياردير الصيني الذي فاجأ كريستيانو رونالدو في معسكر النصر؟ (صورة)

ويتواجد "الدون" الآن في هونغ كونغ، برفقة نادي النصر، الذي يستعد لمباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي أمام الاتحاد.

وقبل أيام، أعلنت جورجينا رودريغيز، شريكة الأسطورة رونالدو، موافقتها الزواج بـ"الدون"، ونشرت خاتم الخطوبة المبهر.

أخبار ذات علاقة صراع رونالدو وبنزيما: 6 أسباب تشعل صدام النصر والاتحاد في السوبر السعودي

ضجة في العراق

الصحفي حيدر النعيمي كشف عن قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإبداء إعجابه بحالة نشرتها الفنانة العراقية "مريم غريبة" عبر حسابها في إنستغرام.

واكتفى بالإشارة إلى أن رونالدو أبدى إعجابه بحالة نشرتها الفنانة العراقية، وأثار تساؤل حول إمكانية وجود عمل بينهما.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تداول أحاديث عن تفاعل كريستيانو رونالدو مع فنانات عربيات أو حتى عالميات دون تأكيد الأمر.

ومنذ ارتباطه بجورجينا رودريغز، لم يدخل كريستيانو رونالدو في مغامرات عاطفية، ويهتم بعائلته ومسيرته بشكل أكبر.