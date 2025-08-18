تسجيل صوتي يحسم "صدام الموسم" بين نجم الأهلي المصري ومعروف

كشفت مصادر عن مفاجأة مدوية في الأزمة المثارة بين الحكم محمد معروف ومحمد هاني، نجم النادي الأهلي، حيث سيتم الاعتماد على تسجيل صوتي رسمي لفصل النزاع بين الطرفين.

وجاءت الواقعة خلال مواجهة الأهلي وفاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز "القلعة الحمراء" بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأشهر الحكم معروف البطاقة الصفراء الثانية في وجه هاني أثناء خروجه بالتبديل بداعي إضاعة الوقت، ليتحول اللون إلى الأحمر ويغادر اللاعب الملعب.

وتصاعدت حدة الأزمة بعد تقارير أفادت بحدوث تبادل كلامي حاد بين الطرفين، إذ اتهم الحكم اللاعب بالقول: "أنا عرباوي لا تغضبني، سأشهر لك البطاقة الحمراء".

بينما نفى هاني التسبب في الاستفزاز، رافضاً تهديد الحكم له بالرد: "لن تستطيع إشهار البطاقة الحمراء لي، ولا تستطيع طردي".

الحقيقة في التسجيل الصوتي

في تطور حاسم، قرر أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، الرجوع إلى التسجيل الصوتي المسجل عبر تقنية "VAR" وسماعات الحكام، والذي سيكشف حقيقة الحوار الدائر بينهما.

ورغم أن قرار الطرد لن يُلغى، فإن التحقيق سيركز على صحة الاتهامات المتبادلة.

وسيتم خلال الاستماع، معرفة حقيقة العبارات التي نسبت إلى معروف وهاني، والتي قد تؤثر على عقوبات مستقبلية بحق أي منهما.