فايزة العماري والدة مبابي ترد على مشجع طلب رؤية اللاعب في ريال مدريد

وقبل أيام أبلغ مبابي باريس سان جيرمان أنه لن يفعّل بند تجديد العقد بين الطرفين حتى يونيو 2025، ما يعني أن العقد الحالي ينتهي بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2024.

وحال بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان حتى صيف العام المقبل وعدم تجديد العقد فإن هذا يعني رحيله مجانا بعد عام واحد، وأنه يجب على الفريق بيع اللاعب هذا الصيف أو في يناير للحصول على عائد مادي.

وكان مبابي قريبا من ريال مدريد صيف 2022 في صفقة انتقال حر، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو 2022، لكن الإدارة نجحت في تجديد عقده حتى يونيو 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد حتى 2025.

وكان الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز قد كشف موعد تحرك ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي.

وقال خوسيه فيليكس دياز إن ريال مدريد لن يقوم بأي تحرك تجاه مبابي قبل أن يتوصل اللاعب وباريس سان جيرمان لاتفاق لتحديد سعر انتقاله.

وتردد أن ريال مدريد قدم عرضا لباريس سان جيرمان قيمته 200 مليون يورو للحصول على مبابي في 2021 لكن إدارة النادي الفرنسي رفضت العرض.