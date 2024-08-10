عبرت المصرية سارة سمير عن شعورها بالرضا عن تحقيق الميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال للسيدات لوزن 81 كغم مساء اليوم السبت ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في العاصمة الفرنسية باريس.

وحققت سارة سمير فضية منافسات وزن 81 كيلو جراماً بلعبة رفع الأثقال مساء اليوم السبت بعدما جمعت 268 نقطة.

فازت النرويجية سوليفريد كونادا بالميدالية الذهبية بشكل رسمي بعدما حصدت 275 نقطة.

ونجحت الإكوادورية باتريسيا داغوميس في تحقيق المركز الثالث بعدما حصدت 267 نقطة.

ومنحت سارة سمير مصر ثاني ميدالية في أولمبياد باريس 2024 بعد البرونزية التي حققها محمد السيد في سلاح المبارزة.

وقالت سارة سمير في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المنافسات إنها كانت تحلم بميدالية ذهبية ولكنها راضية بما قدمته خلال السباق.

وأشارت إلى أنها شعرت بإحباط شديد بعد الغياب عن أولمبياد طوكيو الماضية موضحة أنها شعرت بأنها لا تملك الطاقة لخوض التدريبات الشاقة.

وأتمت قائلة: "في النهاية أحلامي تدفعني لمواصلة الكفاح وتقديم أفضل ما أملكه وبذل قصارى جهدي من أجل حصد ميدالية لمصر، وأعدكم بأنني سأحقق الميدالية الذهبية في منافسات أولمبياد 2028".

وحصدت سارة سمير من قبل برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.