اتحاد الكرة المغربي يخطر ريال مدريد باستدعاء إبراهيم دياز

اتخذ مسؤولو منتخب المغرب قرارًا باستدعاء إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، لتمثيل الفريق خلال المرحلة المقبلة.

واختار إبراهيم دياز منذ فترة تمثيل المنتخب المغربي بدلًا من إسبانيا، بعدما دافع عن ألوان "الماتادور" في منتخبات الناشئين والشباب.

وقال خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، اليوم الإثنين، إن "مسؤولي منتخب المغرب أرسلوا وثائق رسمية لريال مدريد لإخبارهم باستدعاء إبراهيم دياز لقائمة (أسود الأطلس)".