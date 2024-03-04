اتحاد الكرة المغربي يخطر ريال مدريد باستدعاء إبراهيم دياز
اتخذ مسؤولو منتخب المغرب قرارًا باستدعاء إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد، لتمثيل الفريق خلال المرحلة المقبلة.
واختار إبراهيم دياز منذ فترة تمثيل المنتخب المغربي بدلًا من إسبانيا، بعدما دافع عن ألوان "الماتادور" في منتخبات الناشئين والشباب.
وقال خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا"، اليوم الإثنين، إن "مسؤولي منتخب المغرب أرسلوا وثائق رسمية لريال مدريد لإخبارهم باستدعاء إبراهيم دياز لقائمة (أسود الأطلس)".
وكانت صحيفة "آس"، ذكرت سابقًا أن "دياز" يضع اللمسات الأخيرة على انضمامه لتمثيل منتخب المغرب.
يذكر أن المغرب سيواجه أنغولا وموريتانيا وديًّا في الـ22 والـ26 من مارس الحالي، ثم يلعب في يونيو المقبل مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد زامبيا وجمهورية الكونغو.