تشيسني حارس يوفنتوس على رادار "أحد الأندية السعودية"

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، عن تلقي فويتشيك تشيسني عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، دون الكشف عن اسم النادي.

ويسري عقد البولندي مع البيانكونيري لمدة عام آخر، ولكن من الممكن أن يرحل هذا العام.

وأوضحت: "يوفنتوس على وشك التعاقد مع حارس مرمى مونزا ميشيل دي جريجوريو، ومن الوارد أن يرحل تشيسني حال استقدام دي جريجوريو".

ولم تذكر الصحيفة اسم النادي السعودي، ولكنها أكدت أنه "على استعداد لدفع راتب بقيمة 15 مليون يورو على عقد لمدة عامين، وبالتالي يتراكم إلى 30 مليونًا".