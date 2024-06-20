وفاة المهدي الدغوغي لاعب الوداد المغربي السابق

تلقت الأوساط الكروية المغربية خبرًا صادمًا، اليوم الخميس، بوفاة المهدي الدغوغي لاعب الوداد البيضاوي السابق عن عمر يناهز 28 عامًا.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن وفاة الدغوغي إثر حادث سير أليم تعرض له في وقت سابق.