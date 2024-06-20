وفاة المهدي الدغوغي لاعب الوداد المغربي السابق
تلقت الأوساط الكروية المغربية خبرًا صادمًا، اليوم الخميس، بوفاة المهدي الدغوغي لاعب الوداد البيضاوي السابق عن عمر يناهز 28 عامًا.
وكشفت وسائل إعلام محلية عن وفاة الدغوغي إثر حادث سير أليم تعرض له في وقت سابق.
وبدأ المهدي الدغوغي مشواره الكروي كلاعب وسط مدافع في صفوف ناشئي نادي الوداد البيضاوي، ووصل لمرحلة فريق الشباب وتم تصعيده للفريق الأول العام 2015 لخوض بعض التدريبات، ولكنه لم يشارك في مباريات رسمية.
وخاض اللاعب الراحل عدة تجارب مع أندية مغربية بعد مغادرته أسوار نادي الوداد، بدأت بتجربته مع الراسينغ الرياضي ثم فريق قصبة تادلة العام 2016 ثم انضم في العام التالي إلى بني ملال.
وانضم الدغوغي العام 2019 إلى فريق جمعية سلا ثم عاد مرة أخرى إلى بني ملال قبل الانتقال العام 2021 إلى فريق شباب خنيفرة.
وخاض الدغوغي تجربة ثانية مع بني ملال قبل الرحيل إلى برشيد، ثم كانت محطته الأخيرة مع نادي الاتحاد البيضاوي.
ولم يسبق أن انضم الدغوغي إلى المنتخب المغربي من قبل.