هدف مثير وضربة جزاء ملغاة.. حكم مباراة الترجي والملعب التونسي يفجر ضجة جديدة

أثارت مباراة الملعب التونسي والترجي اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري التونسي للمحترفين جدلا تحكيميا جديدا بعد فترة من الهدوء، وذلك بوقوع الحكم نضال اللطيف في كثير من اللقطات المشكوك في شرعيتها.

وفاز الملعب على ضيفه الترجي في معقله ملعب باردو (1 ـ 0) بعدما منح اللاعب محمد الخميسي فريقه هدف الفوز في الدقيقة 39 منهيا هجمة واعدة في شباك الحارس البشير بن سعيد.

ورغم أن المباراة دارت باعتماد تقنية الفيديو المساعد (var) وذلك للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري إلا أن أغلب قرارات الحكم نضال اللطيف أثارت كثيرا من ردود من جديد.

وأعلن اللطيف في الشوط الأول ركلة جزاء للترجي بعد سقوط المهاجم أشرف الجابري داخل مناطق الجزاء لكنه تراجع عن قراره وألغى الركلة بعد العودة إلى غرفة الفيديو (الفار) ليفجر موجة من الغضب بين لاعبي الترجي ودكة بدلاء الفريق.

وفي الدقيقة 39 وقع الحكم في جدل جديد بعد هدف مثير للشكوك للملعب التونسي.

وعاد نضال اللطيف لغرفة الفيديو المساعد للتثبت من اللقطة بعدما طالب لاعبو الترجي بالإعلان عن تسلل ضد لاعب الملعب التونسي الذي كان في انطلاق العملية.

وفجر الحكم اللطيف، وهو دولي، موجة من الغضب في أوساط مشجعي الترجي بعد احتساب هدف الملعب التونسي في مقابل التغاضي عن تأكيد قراره في الإعلان عن ركلة جزاء للفريق الأحمر والأصفر.

وزادت موجة غضب الترجي بعد إعلان الحكم اللطيف عن توقيف اللعب في أكثر من مناسبة وهو ما سمح للاعبي الملعب باسترداد الأنفاس فضلا عن إهدار بعض الدقائق.

ومن الجهة الأخرى، احتج لاعبو الملعب التونسي بشدة على قرارات اللطيف خصوصا في لقطة المشادة بين يوسف بلايلي واسكندر الصغير، وطالبوا برفع البطاقة الحمراء ضد اللاعب الجزائري بعد ما بدا وكأنه "نطح" مدافع الملعب التونسي.