بسبب مشكلات تتعلق بـ"الصحة العقلية": استبعاد لايل فوستر من تشكيلة جنوب أفريقيا لكأس الأمم

وكان "فوستر" ضمن التشكيلة المبدئية التي أعلنتها جنوب أفريقيا رغم أن بيرنلي أخبر مسؤولي اتحاد اللعبة في البلد الأفريقي بأنه لن يكون متاحًا.

ولم يشارك اللاعب مع ناديه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب مشكلة تتعلق بالصحة العقلية.

لكن اللاعب، البالغ من العمر 23 عامًا، عاد للملاعب، في 16 من الشهر الجاري، في مواجهة إيفرتون وكان ضمن تشكيلة الفريق في الفوز على فولهام، مطلع الأسبوع الجاري، وشارك أساسيًا أمام ضيفه ليفربول يوم الثلاثاء.

وقال هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إنه تفاجأ بمشاركة "فوستر" في الشوط الثاني من الخسارة أمام إيفرتون وتواصل مع فيسن كومباني مدرب بيرنلي.