بعد أزمة الانسحاب.. أول رد رسمي بشأن حكم مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المصرية، عن تفاصيل جديدة بشأن العقوبات المقررة على حالات الانسحاب في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في أول رد رسمي على الجدل المثار حول حكم مباراة الأهلي وبيراميدز.

وجاءت تصريحات سويلم على خلفية الأزمة التي شهدها الموسم الماضي، عندما انسحب النادي الأهلي من مواجهة الزمالك في "القمة" احتجاجًا على عدم تعيين حكام أجانب لإدارة اللقاء.

وهذا الانسحاب دفع رابطة الأندية المصرية إلى خصم 6 نقاط من رصيد الفريق، قبل أن تتراجع عن القرار وتكتفي بخصم 3 نقاط فقط.

وكان بيراميدز قد تقدم بشكوى إلى المحكمة الرياضية الدولية مطالبًا بسحب لقب الدوري من الأهلي بسبب تلك الواقعة، ما أثار جدلًا واسعًا حول آلية تطبيق العقوبات.

عقوبة الانسحاب

في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أوضح سويلم أن رابطة الأندية قررت تطبيق عقوبة صارمة على أي فريق ينسحب من المباريات هذا الموسم، قائلًا: "عقوبة الانسحاب ستكون بخصم 6 نقاط فورا، ولن ننتظر حتى نهاية الموسم كما حدث في المواسم السابقة".

وأضاف: "سيتم خصم 3 نقاط مقابل خسارة المباراة، بالإضافة إلى 3 نقاط أخرى كعقوبة تلقائية، دون أي تأجيل أو مراجعة".

حكام أجانب لمباراة الأهلي وبيراميدز

وفيما يتعلق بمواجهة الأهلي وبيراميدز، كشف سويلم عن أن النادي الأهلي تقدم بطلب رسمي لاستقدام حكام أجانب لإدارة المباراة، مشيرًا إلى أن الطلب جاء في التوقيت القانوني المحدد حسب اللائحة.

واختتم تصريحه بالقول: "المباراة ستُقام بحكام أجانب"، ما يضع نهاية للجدل حول هوية طاقم التحكيم في هذا اللقاء المرتقب.