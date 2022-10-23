ترتيب الدوري المغربي: الوداد يخطف الصدارة بعد الفوز على الرجاء في ديربي المغرب

استعاد نادي الوداد البيضاوي صدارة ترتيب الدوري المغربي، بعد أن حقق فوزا مهما على حساب غريمه الرجاء بهدفين مقابل هدف في "ديربي المغرب" الذي أقيم بالجولة السادسة المؤجلة بين الفريقين.

وشهدت المباراة أجواء حماسية بين المشجعين حيث حضر الآلاف ورفع كثيرون شعارات بألوان الناديين الغريمين.

وبدأ الوداد بضغط هجومي وحصل على ركلة جزاء بعد عشر دقائق لكن أهدرها القائد يحيى جبران بعد تدخل من الحارس أنس الزنيتي الذي أنقذ أيضا تسديدة قوية من رضا الجعدي من خارج منطقة الجزاء.

وسدد السنغالي جونيور سامبو مهاجم الوداد كرة قوية بعد مرور نصف ساعة من البداية وأنقذها الحارس الزنيتي أيضا.

ورد الرجاء، الذي افتقر للحلول الهجومية، في الدقيقة 34 بتسديدة من الجزائري عبد الرؤوف بن غيث مرت فوق العارضة مباشرة.

وتقدم الوداد بهدف في الدقيقة 53 عن طريق المهاجم أيمن الحسوني بعد تمريرة من محمد أوناجم.

وعزز المدافع الكونجولي أرسين زولا تقدم الوداد في الدقيقة 80 بعد متابعة لركلة حرة نفذها يحيى عطية الله.

وقلص الرجاء الفارق من ركلة جزاء نفذها المدافع محمد ناهيري في الدقيقة 90.