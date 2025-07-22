سلمان الفرج يستفز جمهور النصر السعودي بفيديو مثير (شاهد)

تسبب سلمان الفرج، قائد فريق نيوم الحالي والهلال السابق، في حالة غضب بين جمهور النصر بسبب نشره فيديو اعتبره الكثيرون بمثابة استفزاز لمشجعي "العالمي".

ودخل نادي نيوم في معسكر إعدادي بإسبانيا ضِمن تحضيرات الموسم الجديد، لكن القائمة شهدت غياب سلمان الفرج في ظل استمرار برنامجه التأهيلي، بعد الجراحة التي أجراها في الرباط الصليبي في ديسمبر الماضي، عقب إصابته خلال تدريبات المنتخب السعودي قبل مواجهة أستراليا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

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وقام الفرج بمشاركة الجمهور لحظة عائلية مع أبناء أشقائه، إذ نشر مكالمة فيديو ساخرة بينهما، وكانت الأزمة في ظهور نجل شقيقه ويدعى "حمودي"، وهو يسخر من فريق النصر.

وعلق الفرج بدوره على الفيديو، قائلا: "فجأة فصل علينا، حمودي للأسف متعصب، الله يعينا عليه، أنا ليس لي علاقة يا جمهور النصر".

وقال له أحد متابعيه: "أنت عاجبك الموضوع، لكن هذه وجهة نظر حمودي، والمفروض تحترم جمهور النصر"، ليرد عليه الفرج، قائلا: "يا سلام عليك!، في الأخير وجهة نظر ولازم تحترم وطفل في الأخير".

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وكان سلمان الفرج رحل عن صفوف الهلال في 2024 بعد نهاية عقده، لينتقل في صفقة انتقال حر إلى نيوم، الذي حصد معه لقب "دوري يلو" وتأهل ليكون بين كبار دوري روشن للمحترفين في الموسم الجديد المنتظر.

وبدأ الفرج مسيرته الكروية في الفئات السنية مع الهلال، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2008.

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وشارك سلمان في 384 مباراة بمختلف البطولات مع "الزعيم"، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 39.