أردا غولر يحطم رقما قياسيا لكريستيانو رونالدو

اللاعب الشاب أردا غولر سجل هدفا رائعا بعدما أطلق تسديدة من مدى بعيد ليساهم في فوز تركيا 3-1 على جورجيا، الوافد الجديد إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، يوم الثلاثاء، في مباراة أقيمت في ظل تساقط الأمطار بغزارة على إستاد دورتموند الذي شهد صخبا جماهيريًّا قويًّا.

وكسر غولر الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو، بعد أن أصبح النجم التركي أصغر لاعب يسجل في مباراته الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا بعمر 19 عامًا و114 يومًا.

بينما سجل رونالدو أول أهدافه في أمم أوروبا، عام 2004 في مرمى اليونان، وكان آنذاك بعمر الـ19 عامًا و128 يومًا.