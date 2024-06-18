أردا غولر يحطم رقما قياسيا لكريستيانو رونالدو
حطّم التركي أردا غولر، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، رقمًا قياسيًّا مسجلا باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في كأس الأمم الأوروبية.
اللاعب الشاب أردا غولر سجل هدفا رائعا بعدما أطلق تسديدة من مدى بعيد ليساهم في فوز تركيا 3-1 على جورجيا، الوافد الجديد إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2024، يوم الثلاثاء، في مباراة أقيمت في ظل تساقط الأمطار بغزارة على إستاد دورتموند الذي شهد صخبا جماهيريًّا قويًّا.
وكسر غولر الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو، بعد أن أصبح النجم التركي أصغر لاعب يسجل في مباراته الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا بعمر 19 عامًا و114 يومًا.
بينما سجل رونالدو أول أهدافه في أمم أوروبا، عام 2004 في مرمى اليونان، وكان آنذاك بعمر الـ19 عامًا و128 يومًا.
وقاد غولر منتخب تركيا لفوز مثير على جورجيا بنتيجة 3-1، يوم الثلاثاء، في افتتاح منافسات المجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم في ألمانيا.
تقدم المنتخب التركي بهدف سجله ميرت مولدور من تسديدة قوية في الدقيقة 25.
وأدرك منتخب جورجيا الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في بطولة اليورو هدف التعادل عبر مهاجمه جورجيس ميكاوتازدي في الدقيقة 32، بعد تمريرة من زميله جورجي كوشوراشفيلي.
وفي الدقيقة الـ65، فوجئ أكثر من 80 ألف متفرج في مدرجات ملعب سيغنال إيدونا بارك بكرة سددها أردا غولر بيسراه في المقص الأيمن، ليسجل لاعب ريال مدريد هدفًا ثانيًا بطريقة رائعة.
وأضاف محمد كريم أكتوركوجلو الهدف الثالث لتركيا بعد هجمة مرتدة، مسددًا الكرة في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.
وانتزع الأتراك ثلاث نقاط ثمينة قبل الاختبار الصعب أمام البرتغال، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية، بينما سيلعب منتخب جورجيا ضد التشيك في نفس اليوم.