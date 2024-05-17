حقيقة تشجيع جمهور الإفريقي التونسي للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

رد عدد من مشجعي النادي الإفريقي التونسي على ما اعتبرته مزاعم واهية وزائفة أدلى بها النجم الشهير للكرة المصرية، والمذيع بقنوات "أون تايم سبورت" (ONE TIME SPORT)، أحمد شوبير وذلك بحديثه عن دعم جماهيري كبير وجده النادي الأهلي من قبل مشجعي الإفريقي قبل مباراة الأهلي والترجي غدا السبت على ملعب رادس ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية وحارس مرمى الأهلي ومنتخب الفراعنة السابق، صرح خلال تقديمه حصته الرياضية "ملعب أون تايم"، على قنوات "أون تايم سبورت" أن عددا من مشجعي الإفريقي التونسي الغريم الأزلي لنداي الترجي توافدوا على ملعب التدريبات في رادس وحضروا حصة تمارين فريق القرن وشجعوا اللاعبين متمنين لهم الفوز على الترجي.