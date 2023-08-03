ميسي يشتبك مع أحد لاعبي أورلاندو في ممر غرف خلع الملابس (فيديو)

اشتبك ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، مع أراوخو، مدافع أورلاندو سيتي، بعد نهاية الشوط الأول وخلال توجه الفريقين إلى غرف خلع الملابس.

وظهر ميسي منفعلا خلال المباراة، حيث حصل على بطاقة صغراء كما دخل في مشادة مع لاعب أورلاندو.

وربما يعود انفعال ميسي إلى التدخلات العنيفة من جانب بعض لاعبي أورلاندو خلال المباراة التي حصل خلالها إنتر على ضربة جزاء، تركها ميسي لزميله مارتينيز.