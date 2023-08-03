ميسي يشتبك مع أحد لاعبي أورلاندو في ممر غرف خلع الملابس (فيديو)
اشتبك ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، مع أراوخو، مدافع أورلاندو سيتي، بعد نهاية الشوط الأول وخلال توجه الفريقين إلى غرف خلع الملابس.
وظهر ميسي منفعلا خلال المباراة، حيث حصل على بطاقة صغراء كما دخل في مشادة مع لاعب أورلاندو.
وربما يعود انفعال ميسي إلى التدخلات العنيفة من جانب بعض لاعبي أورلاندو خلال المباراة التي حصل خلالها إنتر على ضربة جزاء، تركها ميسي لزميله مارتينيز.
وقاد ميسي إنتر ميامي للفوز 3/1 على أورلاندو والتأهل لثمن نهائي كأس الدوري الأمريكي المكسيكي (كأس الدوريات) حيث سيواجه فريق دالاس في ثمن النهائي.
وسجل ميسي ثنائية في فوز فريقه وقدم مباراة كبيرة حيث حصل على جائزة رجل المباراة للمرة الثالثة على التوالي.
وساهم ميسي مع إنتر ميامي بستة أهداف منذ توقيعه للفريق حيث سجل خمسة وصنع واحدا.
وشهدت المباراة مشاركة خوردي ألبا لأول مرة مع فريق إنتر ميامي منذ توقيعه للفريق الأمريكي، لينضم إلى زميليه ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.
ويخوض إنتر ميامي مفاوضات مع غريميو البرازيلي من أجل التعاقد مع الأوروغواياني لويس سواريز لينضم إلى الثلاثي ميسي وبوسكيتس وألبا في يناير المقبل.