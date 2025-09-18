فائدة واحدة فقط.. "صدمة كبيرة" للنصر السعودي بعد المشاركة في دوري أبطال آسيا 2

وجه بدر بالعبيد، المختص بشؤون الكرة الآسيوية، صدمة إلى جمهور النصر السعودي بشأن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وحقق النصر انتصارا سهلا على منافسه استقلول دوشنبه الطاجيكي 5-0 في المباراة التي جمعتهما، يوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2.

وجاءت أهداف "العالمي" عبر عبد الرحمن غريب، وأنجيلو غابرييل، وويسلي تيسكيرا، وكينغسلي كومان وساديو ماني خلال الدقائق 14 و17 و59 و 90 و90+2 على الترتيب.

بهذا الانتصار يحصد النصر أول 3 نقاط في مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا 2، التي يتواجد فيها ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب "الزوراء العراقي، واستقلال دوشنبه الطاجيكي، و غوا الهندي".

وقال بدر بالعبيد، في تصريحات تلفزيونية: "النصر قدم مباراة كبيرة أمام استقلول، ولكن أتساءل ما هي أهداف وطموحات النادي من المشاركة في هذه البطولة؟".

وأضاف: "دوري أبطال آسيا 2 لا تؤهل سوى لملحق دوري أبطال آسيا للنخبة بالإضافة للحصول على مكافأة الفوز بها التي تصل لحوالي 3 ملايين دولار، ولكن إذا حقق النصر دوري روشن أو مركزا مؤهلا للنخبة في الدوري سيعدّ الفوز بها بلا فائدة نهائيا.. كما أن البطولة لن تضيف له نقاطا في تصنيف الفيفا للتأهل مثلا لكأس العالم للأندية كما تردد، فيفا لا يعتمد سوى بطولات النخبة مثل دوري أبطال آسيا أو دوري أبطال أوروبا أو دوري أبطال أفريقيا وهكذا، كل ما أخشاه هو الإرهاق الذي سيتعرض له اللاعبون، وكان الأفضل تركيزهم على بطولة الدوري السعودي والعمل على حصدها".

وكانت تقارير ذكرت سابقا أن تتويج النصر بمسابقة دوري أبطال آسيا 2، قد يساعده للتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029 بـ"نظامها الجديد"، وهو ما نفاه بدر بالعبيد.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بـ"نظامها الجديد"، كل 4 سنوات، حيث ستكون النسخة القادمة في 2029؛ وذلك بمشاركة 32 فريقا من مختلف القارات.

وانطلقت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، في الولايات المتحدة الأمريكية صيف العام الحالي 2025؛ حيث توّج العملاق الإنجليزي تشيلسي باللقب، بعد الفوز على باريس سان جيرمان (3-0) في المباراة النهائية.