نجم الجيش الملكي يوقّع لغلاسكو رينجرز الأسكتلندي
أكدت تقارير إخبارية قريبة من نادي الجيش الملكي، وصيف الدوري المغربي للمحترفين، أن المهاجم حمزة إيغامان وقّع رسميًّا لنادي غلاسكو رينجرز الأسكلندي عقدًا مدته 5 سنوات.
ووفقا لما أوردته شبكة قنوات "بيين سبورت" فقد حسم الفريق الأستكلندي رسميا صفقة ضم المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا، وذلك مقابل ما يقارب 3 ملايين يورو، بحسب المصدر ذاته.
وبرز إيغامان مع الجيش الملكي بشكل لافت خلال الموسم الماضي الذي انتهى بتتويج الرجاء البيضاوي متقدما بنقطة وحيدة عن الجيش، وخاض إيغامان مع فريقه 20 مباراة لحساب الدوري سجل فيها 7 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.
وبدأ حمزة إيغامان مسيرته الكروية في الأصناف الشابة لنادي المسيرة قبل أن ينتقل للجيش الملكي، حيث صعد للفريق الأول في موسم 2021 ـ 2022، وسجل حتى الآن 16 هدفا في 47 مباراة بقميص ناديه في كل المسابقات.
وينتمي اللاعب الذي ينتهي عقده مع الجيش الملكي في يونيو 2026 إلى المنتخب الأولمبي المغربي، الذي سيشارك في يوليو المقبل في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.