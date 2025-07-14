الهلال السعودي يقترب من حسم "ملف خطير"

اقترب نادي الهلال السعودي من تأمين استمرار واحد من أهم أعمدته الفنية، في خطوة توصف داخل النادي بـ"الملف الخطير"، نظرًا إلى أهميته الفنية والتنافس الكبير عليه من أندية أخرى.

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وكشفت صحيفة "عكاظ" أن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات متقدمة مع الحارس الدولي المغربي ياسين بونو لتمديد عقده حتى عام 2027، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى أغسطس 2026.

وتسعى إدارة الهلال لحسم هذا الملف سريعاً لضمان بقاء بونو، الذي يمثل ركيزة أساسية في الفريق، خصوصاً بعد تألقه اللافت في كأس العالم للأندية 2025، واختياره ضمن التشكيل المثالي للبطولة، رغم خروج الهلال من ربع النهائي أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 1-2.

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ما يعزز أهمية هذا التحرك أن نادي إشبيلية الإسباني، فريقه السابق، كان يسعى لإعادته، بينما لم يصدر عن اللاعب أي موقف حاسم بالرفض، ما جعل مستقبله محل تساؤلات داخل النادي وجماهيره.

وانضم ياسين بونو إلى الهلال في أغسطس 2023 قادماً من إشبيلية، بعقد يمتد حتى 2026. ومنذ وصوله، أسهم بتحقيق أربع بطولات مع الفريق، هي كأس السوبر السعودي مرتين، دوري روشن للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وترى إدارة الهلال أن حسم هذا الملف يمثل استقراراً قبل بداية الموسم الجديد، في ظل المنافسة القوية محلياً وآسيوياً.