كشف مصدر مطلع في الأوساط الرياضة بتونس أن وزارة الرياضة في تونس وضعت شروطا خاصة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل تعيين الأخيرة لجنة خاصة لتسوية أزمة الاتحاد التونسي للعبة وذلك بعد انتهاء المهلة التي تم وضعها أمام مجلس تصريف الأعمال بالاتحاد التونسي لكرة القدم دون التوصل إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.

وقال مصدر خاص لـ"إرم نيوز" إن أطرافا في وزارة الرياضة اشترطت أن تتكون لجنة تسوية الأزمة برمتها من أعضاء تونسيين ودون تعيين أي عضو منها يكون أجنبيا.

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وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء الثلاثاء عن تعيين لجنة تسوية أوضاع لحل أزمة الجامعة التونسية للعبة.

وجاء القرار بعد مشاورات بين مسؤولي الفيفا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للخروج من الأزمة الحالية ومراجعة النظام الأساس للجامعة التونسية، واللوائح الانتخابية.

ومن المنتظر أن تقوم لجنة التسوية بعملها لمدة تصل إلى 6 أشهر بحد أقصاه يوم 31 يناير المقبل.

وتضم لجنة التسوية عددًا من الأعضاء الذين سيتم تعيينهم بشكل مشترك بين الفيفا والكاف، وتماشيًا مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى الاتحاد الدولي.

وراجت في الأوساط الكروية التونسية أن اللجنة التي سيتولى الفيفا والكاف تعيينها ستضم رئيسا وأعضاء أجانب، لكن مصدرا مقربا من السلطات الرياضية في تونس قال إن من بين الشروط التي وضعتها وزارة الرياضة عند اجتماعها بوفدي فيفا و"كاف" أن تتكون لجنة تسوية الأزمة من أعضاء جميعهم تونسيون.

وكان المجلس المؤقت للاتحاد برئاسة واصف جليل أعلن تعيين المدرب فوزي البنزرتي للإشراف على منتخب نسور قرطاج وذلك حتى أواخر يونيو 2026.

ويستهل منتخب تونس خلال سبتمبر 2024 تصفيات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025) ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات غامبيا ومدغشقر وجز القمر.