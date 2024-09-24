صدمة لمدرب منتخب ألمانيا بعد إصابة تير شتيغن

قال يوليان ناغلزمان مدرب منتخب ألمانيا، إن أنباء إصابة مارك-أندريه تير شتيغن الخطيرة في الركبة تمثل صدمة كبيرة بعد خضوع حارس مرمى برشلونة لجراحة من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لمدة ثمانية شهور على الأقل.

وأعلن برشلونة أمس الاثنين إن تير شتيغن يعاني تمزقاً كاملاً في أحد أوتار ركبته اليمنى.

وسقط الحارس الألماني (32 عاما) على نحو سيئ بعدما قفز للإمساك بكرة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة من فوز فريقه 5-1 على مضيفه فياريال يوم الأحد الماضي، وكان يعاني الألم بشكل واضح في أثناء نقله خارج الملعب على محفة.

وسقط تير شتيغن بوزنه كاملا على ركبته اليمنى التي أجرى فيها عمليتين جراحيتين خلال موسمي 2019-2020 و2020-2021.

وقال ناغلزمان الذي خسر الآن حارسين من أصحاب الخبرة في شهر واحد بعد اعتزال مانويل نوير دوليا، "أنباء إصابة مارك صدمة كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف ناغلزمان لموقع الاتحاد الألماني لكرة القدم على الإنترنت أمس الاثنين "سنفتقده كثيرا داخل الملعب وخارجه. نتمنى لمارك كل التوفيق ... سنكون دائما بجانبه في طريق عودته".

واختار ناغلزمان حارسين لم يسبق لهما اللعب دوليا، هما أوليفر باومان حارس هوفنهايم وألكسندر نوبل حارس شتوتغارت، كبديل لتير شتيغن في مباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد المجر وهولندا في وقت سابق هذا الشهر.

وتم استدعاء بيرند لينو حارس فولهام، الذي خاض تسع مباريات دولية، إلى تشكيلة المنتخب في مارس الماضي، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

وتتصدر ألمانيا مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية بأربع نقاط من مباراتين، وستلعب ضد البوسنة وهولندا الشهر المقبل.