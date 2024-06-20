بعد تعرضه لأزمة قلبية.. من هو نبيل بن طالب؟

أثار نبيل بن طالب، نجم ليل الفرنسي ، مخاوف الجماهير الجزائرية بعد إعلان ناديه بشكل رسمي تعرضه لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى.

وكشفت مصادر موثوقة عن تعرض نبيل بن طالب لأزمة قلبية أدت لنقله إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية شاملة.

وتصدر اسم بن طالب أحاديث الجماهير الجزائرية بعد مرضه الذي يهدد مستقبله الكروي.

وتسلط "إرم نيوز" في السطور القادمة الضوء على مسيرة نبيل بن طالب: