بعد تعرضه لأزمة قلبية.. من هو نبيل بن طالب؟
أثار نبيل بن طالب، نجم ليل الفرنسي ، مخاوف الجماهير الجزائرية بعد إعلان ناديه بشكل رسمي تعرضه لوعكة صحية تم نقله على إثرها إلى المستشفى.
وكشفت مصادر موثوقة عن تعرض نبيل بن طالب لأزمة قلبية أدت لنقله إلى المستشفى للخضوع لفحوصات طبية شاملة.
وتصدر اسم بن طالب أحاديث الجماهير الجزائرية بعد مرضه الذي يهدد مستقبله الكروي.
وتسلط "إرم نيوز" في السطور القادمة الضوء على مسيرة نبيل بن طالب:
اكتشاف توتنهام
يعد نبيل بن طالب إحدى المواهب الكروية التي لمعت في سن صغيرة بتدرجه في الفئات السنية لنادي دونكيرك شمال فرنسا.
وظهرت موهبة بن طالب مبكرًا لتلتقطه أنظار كشافي توتنهام الإنجليزي، ويتمسكوا بضمه إلى فريق الشباب في صفوف السبيرز.
وتدرج بن طالب في توتنهام حتى وصوله لفريق الشباب تحت 21 عامًا، وتألق بشكل لافت تحت قيادة المدرب تيم شيروود؛ إذ سجل 6 أهداف، وصنع 4 لزملائه، ليتم تصعيده للفريق الأول عام 2014.
رحلة بن طالب مع توتنهام استمرت موسمين، وشارك خلالهما بـ 66 مباراة ، وسجل هدفًا واحدًا وصنع 5 أهداف لزملائه.
تجربة شالكه
رحل بن طالب إلى شالكه الألماني على سبيل الإعارة موسم 2016 – 2017 ، وسجل 5 أهداف في البوندسليغا وقتها.
وقررت إدارة شالكه شراء عقد بن طالب بعد تألقه مع الفريق ليعيش النجم الجزائري رحلة من التألق مع العملاق الألماني.
وخاض بن طالب بقميص شالكه 107 مباريات خلال الفترة بين 2016 إلى 2020، وسجل خلالها 19 هدفًا، وصنع 9 أهداف لزملائه.
وجاء تألق بن طالب مع شالكه ليفتح أبواب العودة للدوري الإنجليزي أمام النجم الجزائري من بوابة نيوكاسل على سبيل الإعارة موسم 2020 – 2021.
ولكن نهاية رحلة بن طالب مع شالكه لم تكن جيدة بعد دخوله في خلافات مع الإدارة ورفض ناديه رحيله إلى بولونيا الإيطالي، ليبتعد عن الفريق الألماني ويرحل بعدها إلى أنجيه الفرنسي، ثم ليل.
عودة البريق مع ليل
عاد بن طالب للتألق في الموسم الماضي بقميص ليل الفرنسي بعد أن شارك في 34 مباراة.
وحجز بن طالب مقعده في تشكيلة ليل، وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.
منتخب الجزائر
اختار بن طالب صاحب الـ 29 عامًا اللعب لمنتخب الجزائر، رغم أنه لعب فترة باسم منتخب فرنسا للشباب.
وتدخل محمد بن روراوة الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لإقناع بن طالب بتمثيل محاربي الصحراء عام 2014.
وشارك بن طالب مع منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم 2014، كما خاض كأس الأمم الأفريقية 2015 بجانب نسخة كأس الأمم 2017.
وخاض لاعب الوسط 52 مباراة بقميص منتخب الجزائر، وسجل 5 أهداف دولية.