تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي (صورة)

يترقب عشاق الكرة السعودية انطلاقة مثيرة لموسم ملئ بالتحديات والتنافسية بمواجهة نارية بين النصر والاتحاد، اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

وتقام منافسات كأس السوبر في هونغ كونغ بمشاركة 4 أندية وهي النصر والاتحاد والأهلي والقادسية بعد اعتذار الهلال عن عدم المشاركة.

أخبار ذات علاقة القوة الضاربة بالكامل.. تشكيل ناري لنادي النصر ضد الاتحاد في السوبر السعودي

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بالاتفاق مع رابطة الدوري السعودي على بيع حقوق بث منافسات البطولات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى شركة ثمانية.

أخبار ذات علاقة طريقة إضافة قنوات "ثمانية" على ريسيفر بي إن سبورتس مجانا (فيديو)

ومع هذا التغيير بات سؤال المتابعين كيف سنشاهد مباريات الموسم الجديد وأولها لقاء النصر والاتحاد؟

أخبار ذات علاقة قنوات "ثمانية" تزف أخبارًا سارة قبل السوبر السعودي

أعلنت شركة ثمانية عن إطلاق قنوات تحمل نفس الاسم من أجل إتاحة الفرصة لجماهير الكرة السعودية والعربية لمتابعة البطولات في الموسم الجديد مجاناً.

وتذاع البطولات السعودية وأولها كأس السوبر السعودي على قنوات ثمانية التي أعلنت الترددات الخاصة بها في الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات على النحو التالي:

تردد قناة ثمانية عبر القمر الصناعي عرب سات

11919.28 – أفقي – 27500 – معدل الترميز: ¾

تردد قناة ثمانية عبر القمر الصناعي نايل سات

12360 – عمودي – 27500 – معدل الترميز: ¾