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رياضة

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري
مباراة الأهلي والطلائعالمصدر: صفحة الأهلي عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 3:30 ص

تشهد منافسات الدوري المصري اختبارًا جديدًا للأهلي حامل اللقب في مواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر المسابقة مساء اليوم الاثنين.

ويحل بيراميدز المتصدر ضيفًا على الاتحاد بملعب الإسكندرية في الجولة نفسها كما يستضيف فاركو منافسه الداخلية بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 65 مباراة من 26 مباراة، ويتبقى له 3 مباريات مؤجلة ضد الأهلي والزمالك وزد إف سي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 54 نقطة من 22 لقاء، ويتبقى له 7 مباريات مؤجلة ضد بيراميدز والمصري ومودرن سبورت والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وزد إف سي وسموحة.

ولعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم الاثنين الماضي في لقاء مؤجل بالدوري المصري، وفاز الفريق الأحمر بنتيجة 4-0 بملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش باستاد القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة بصافرة الحكم حمادة القلاوي

وتذاع المباراة عبر قناة On time sports بصوت المعلق محمد الكواليني.

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