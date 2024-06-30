في سابقة نادرة.. ميسي ورونالدو يتشاركان رقما سلبيا
في سابقة نادرة للثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فقد جمعهما رقما سلبيًا مع منتخب بلديهما الأرجنتين والبرتغال، على الترتيب.
ويشارك ميسي ورونالدو في كوبا أمريكا وكأس أمم أوروبا 2024، على التوالي، وفشل كل منهما في التسجيل خلال مرحلة المجموعات في بطولة كبرى للمرة الأولى في مسيرتهما الدولية التي استمرت عقدين من الزمن تقريبًا.
بالنسبة لميسي، فإن كفاحه لإيجاد طريقه إلى الشباك لم يكلل بالنجاح حتى الآن، رغم مسيرة الأرجنتين المهيمنة في كوبا أمريكا، وقدم لاعب خط وسط إنتر ميامي الحالي تمريرة حاسمة في الدقيقة 88 إلى لاوتارو مارتينيز في المباراة الافتتاحية للأرجنتين لتحقيق الفوز 2-0 على كندا، وكان أفضل لاعب بلا منازع في المباراة الثانية ضد تشيلي، حيث صنع خمس تمريرات حاسمة، ونجح في إكمال جميع مراوغاته السبع بنسبة دقة تمرير بلغت 94%، ثم غاب عن المواجهة الأخيرة أمام بيرو، فجر الأحد، بداعي الإصابة.
رونالدو
على الجانب الآخر، رونالدو أيضا لم يكن أفضل حالا من ميسي؛ إذ لم يسجل في المباريات الـ3 لمنتخب بلاده بدور مجموعات بطولة اليورو، أمام تركيا وجورجيا والتشيك.
وقد يواجه رونالدو اختبارًا صعبًا جديدا في تسجيل هدفه الأول في يورو 2024 يوم الإثنين، عندما تواجه البرتغال نظيرتها سلوفينيا في دور الـ16.
ويسعى منتخب البرتغال بقيادة رونالدو إلى تحقيق الفوز، وفي حال تحقيقه فسوف يلاقي المنتخب البرتغالي الفائز من مواجهة فرنسا وبلجيكا في دور ربع النهائي.
وفي الوقت نفسه، ينتظر الأرجنتين بقيادة ميسي خصمه في ربع النهائي، والذي يمكن أن يكون فنزويلا أو المكسيك أو الإكوادور.