ديكلان رايس لاعب إنجلترا يحضر حقيبة فارغة للعودة فيها بكأس العالم من قطر (صورة)
حمل ديكلان رايس لاعب وسط ويستهام يونايتد ومنتخب إنجلترا ضمن أمتعته للسفر لقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم حقيبة فارغة، أكد أنه يأمل أن يخصصها لكأس بطولة العالم حين يعود للمنزل.
ولدى حضوره لمعسكر منتخب إنجلترا ساعده السائق لحمل أمتعته وقال ديكلان رايس حول حقيبة فارغة للسائق: "ليس بهذا شيء، إنها احتياطية، أتمنى أن أحضر فيها كأس العالم حين أعود".
وقال رايس عن نهائيات كأس العالم في قطر: "إنه مجنون إنه مذهل ومختلف كأس العالم".
وشارك ديكلان رايس رفقة منتخب إنجلترا في 34 لقاء وسجل هدفين ويعتبر من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب غاريث ساوثغيت الذي يأمل في منح إنجلترا لقبها الدولي الثاني في تاريخها في كأس العالم.
وتوج المنتخب الإنجليزي مرة واحدة بلقب كأس العالم حين استضاف النهائيات سنة 1966 وفاز في النهائي على منتخب ألمانيا الغربية 4/2 بعد الأشواط الإضافية في لقاء لا يزال يثير الجدل بسبب الهدف الثالث حيث يدعي الألمان أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى.
وبلغ منتخب إنجلترا نصف نهائي نسخة 2018 في روسيا وخسر أمام منتخب كرواتيا 1/2 واكتفى بالمركز الرابع بعد خسارة لقاء الترتيب أمام بلجيكا 0/2.
ويبدأ منتخب إنجلترا حملة البحث عن اللقب بمواجهة منتخب إيران، يوم الإثنين القادم، ضمن لقاءات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية.