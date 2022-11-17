ديكلان رايس لاعب إنجلترا يحضر حقيبة فارغة للعودة فيها بكأس العالم من قطر (صورة)

حمل ديكلان رايس لاعب وسط ويستهام يونايتد ومنتخب إنجلترا ضمن أمتعته للسفر لقطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم حقيبة فارغة، أكد أنه يأمل أن يخصصها لكأس بطولة العالم حين يعود للمنزل.

ولدى حضوره لمعسكر منتخب إنجلترا ساعده السائق لحمل أمتعته وقال ديكلان رايس حول حقيبة فارغة للسائق: "ليس بهذا شيء، إنها احتياطية، أتمنى أن أحضر فيها كأس العالم حين أعود".