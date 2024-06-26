جوشوا ودوبوا يتنافسان على حزام الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة

ويلتقي أوسيك مع تايسون فيوري في نزال إعادة في ديسمبر/ كانون الأول، وأعلن الملاكم الأوكراني أمس الثلاثاء تخليه عن حزام الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة بعد خمسة أسابيع من حصوله على لقب بطل الوزن الثقيل بلا منازع.

وتم تعليق الدفاع الإلزامي عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لأوسيك ضد متحديه الكرواتي فيليب هرجوفيتش وأصبح دوبوا البطل المؤقت الجديد لوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة بفوزه على الكرواتي هرجوفيتش في وقت سابق هذا الشهر.

وقال دوبوا في مؤتمر صحفي: "أهدف إلى أن أكون الأفضل. أنتوني جوشوا كان الملك لفترة طويلة، لكن في تلك الليلة أنا بحاجة إلى أن أكون ‘قاتل الملك’. هذا هو الهدف وهذه مهمتي".

وأضاف: "مستعد للسماح لقبضتي بالتعبير. أنا جاهز بنسبة مئة بالمئة للمضي قدما والتدريب كوحش".

وحقق دوبوا 21 انتصارا، منها 20 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين، بينما حقق جوشوا 28 انتصارا مقابل ثلاث هزائم، وقد حقق 25 من انتصاراته بالضربة القاضية.

وسبق لأوسيك التغلب مرتين على جوشوا بطل وزن الثقيل مرتين، وذلك في عام 2021 ليتوج بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية وفي عام 2022ليحافظ على ألقابه، لكن البريطاني حقق الفوز في آخر أربعة نزالات.