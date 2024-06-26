جوشوا ودوبوا يتنافسان على حزام الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة
سينافس البريطاني أنتوني جوشوا، مواطنه دانييل دوبوا على حزام الوزن الثقيل للاتحاد الدولي للملاكمة في 21 سبتمبر أيلول المقبل على ملعب ويمبلي في لندن، وذلك بعد أن اضطر الأوكراني أولكسندر أوسيك للتخلي عن الحزام.
ويلتقي أوسيك مع تايسون فيوري في نزال إعادة في ديسمبر/ كانون الأول، وأعلن الملاكم الأوكراني أمس الثلاثاء تخليه عن حزام الوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة بعد خمسة أسابيع من حصوله على لقب بطل الوزن الثقيل بلا منازع.
وتم تعليق الدفاع الإلزامي عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة لأوسيك ضد متحديه الكرواتي فيليب هرجوفيتش وأصبح دوبوا البطل المؤقت الجديد لوزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة بفوزه على الكرواتي هرجوفيتش في وقت سابق هذا الشهر.
وقال دوبوا في مؤتمر صحفي: "أهدف إلى أن أكون الأفضل. أنتوني جوشوا كان الملك لفترة طويلة، لكن في تلك الليلة أنا بحاجة إلى أن أكون ‘قاتل الملك’. هذا هو الهدف وهذه مهمتي".
وأضاف: "مستعد للسماح لقبضتي بالتعبير. أنا جاهز بنسبة مئة بالمئة للمضي قدما والتدريب كوحش".
وحقق دوبوا 21 انتصارا، منها 20 بالضربة القاضية، مقابل هزيمتين، بينما حقق جوشوا 28 انتصارا مقابل ثلاث هزائم، وقد حقق 25 من انتصاراته بالضربة القاضية.
وسبق لأوسيك التغلب مرتين على جوشوا بطل وزن الثقيل مرتين، وذلك في عام 2021 ليتوج بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية وفي عام 2022ليحافظ على ألقابه، لكن البريطاني حقق الفوز في آخر أربعة نزالات.
وقال جوشوا: "خرجت لمشاهدة نزاله الأخير... دوبوا يشغل تفكيري منذ فترة، وسيظل كذلك خلال 12 أسبوعا مقبلا.. بغض النظر عن المنافس، كنت مستعدا للقتال في سبتمبر. ما حدث هو تحديد أنه (دوبوا) سيكون المنافس".
ولدى سؤاله عن فارق السن، قال جوشوا "هذا غير مهم، نحن في أفضل حالاتنا. والعمر مجرد رقم".
وقال أوسيك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي لدى إعلان التخلي عن حزامه "أنتوني ودانييل، أعرف أن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة مهم بالنسبة لكما. هو هديتي لكما في 21 سبتمبر".
ويمكن للفائز في النزال بين جوشوا ودوبوا أن يتنافس على لقب البطل بلا منازع بعد نزال الإعادة بين أوسيك وفيوري.