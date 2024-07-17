كشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تطورات اقتراب موسى ديابي، نجم أستون فيلا الإنجليزي، من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الجاري.

وأشار العديد من التقارير إلى أن الاتحاد اقترب بقوة من حسم صفقة موسى ديابي، في ظل عرض يتراوح من 60 إلى 65 مليون دولار.

وأشار رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة نادي الاتحاد واثقة من الاتفاق مع أستون فيلا على حسم صفقة موسى ديابي.

وأضاف: "مفاوضات الاتحاد الجارية مع أستون فيلا وممثل اللاعب وصلت مرحلة متقدمة، وقريبة من الحسم".

وتابع: “بعد إتمام صفقة حسام عوار، أصبح الاتحاد على وشك التوصل إلى اتفاق أيضًا بشأن ديابي كجناح جديد للفريق".

وانضم موسى ديابي صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف أستون فيلا في صيف 2023 قادمًا من باير ليفركوزن، وقد خاض 54 مباراة برفقة الفريق الإنجليزي، وسجل 10 أهداف، وصنع 9 تمريرات حاسمة لزملائه.

ويستعد الاتحاد للموسم الجديد بمعسكر إعداد في إسبانيا، إذ يتطلع لضم العديد من الصفقات القوية في مختلف المراكز، بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي المخضرم لوران بلان.