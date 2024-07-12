حدد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، اللاعب الذي سيحل بديلًا للنجم المالي أليو ديانغ في الموسم المقبل.

ومنح كولر الضوء الأخضر لرحيل ديانغ عن الأهلي في الموسم الجديد بعد تلقيه العرض الرسمي من نادي الخلود السعودي للحصول على خدماته.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع الخلود لإعارة ديانغ لموسم واحد بنية البيع النهائي على أن يسافر اللاعب للسعودية خلال الساعات القادمة للخضوع للفحوصات الطبية.

وانضم ديانغ إلى الأهلي قادمًا من مولودية الجزائر في صيف 2019، وساهم في تحقيق الكثير من الألقاب مع الفريق الأحمر على رأسها دوري أبطال أفريقيا 4 مرات.

وقال مصدر في النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن كولر وضع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان على رأس أولوياته لتدعيم خط الوسط في الموسم الجديد لتعويض رحيل ديانغ.

وأشار إلى أن كولر طلب التعاقد مع بن رمضان تحديدًا لقدرته على أداء الواجب الدفاعي والهجومي موضحًا أن اللاعب التونسي هو البديل المثالي لتعويض ديانغ.

ويلعب بن رمضان حاليًا في صفوف فريق فيرينكفاروزي المجري، ويرتبط بعقد رسمي يمتد حتى صيف 2026.

وأبدى بن رمضان في وقت سابق رفضه لفكرة الرحيل عن فريقه ولكن الأهلي قرر بدء جولة جديدة من المفاوضات مع اللاعب وناديه للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وسبق أن لعب بن رمضان صاحب الـ 24 عامًا مع الترجي التونسي قبل رحيله للمجر.