مرتبط بناد عملاق.. نواف بن سعد يحسم أهم ملفات الهلال السعودي

حسم الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي، أخطر ملف يخص الفريق الأول لكرة القدم، بعد أيام من فوزه بالرئاسة.

وفاز نواف بن سعد برئاسة نادي الهلال بالتزكية ليخلف فهد بن نافل، بعد أن كان مرشحا وحيدا في الانتخابات الماضية.

وسيفتتح الهلال، الذي اعتذر عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودية التي ستقام في هونج كونج في وقت لاحق هذا الشهر، منافسات دوري المحترفين في موسمه الجديد بلقاء الرياض في 28 أغسطس الجاري.

حسم أخطر ملف

كشفت مصادر أن نواف بن سعد توصل الى الاتفاق النهائي مع المدير الرياضي لأحد الأندية الأوروبية الكبرى ليتولى منصب المدير الرياضي لنادي الهلال.

وقالت تلك المصادر إن هذا الشخص، هو الإيطالي بييرو أوسيليو، المدير الرياضي السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وسيلتحق أوسيليو بالفريق لبدء عمله بعد نهاية فترة الانتقالات الحالية وذلك لارتباطه بعقد مع ناديه الحالي.