logo
رياضة

مرتبط بناد عملاق.. نواف بن سعد يحسم أهم ملفات الهلال السعودي

مرتبط بناد عملاق.. نواف بن سعد يحسم أهم ملفات الهلال السعودي
نواف بن سعد وإنزاغي في معسكر الهلال السعوديالمصدر: حساب الهلال السعودي على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 7:20 ص

حسم الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال السعودي، أخطر ملف يخص الفريق الأول لكرة القدم، بعد أيام من فوزه بالرئاسة.

أخبار ذات علاقة

الهلال بالبطولات والنصر باللاعبين.. مفاجآت وراء شعبية الأندية السعودية

الهلال بالبطولات والنصر باللاعبين.. مفاجآت وراء شعبية الأندية السعودية

 

وفاز نواف بن سعد برئاسة نادي الهلال بالتزكية ليخلف فهد بن نافل، بعد أن كان مرشحا وحيدا في الانتخابات الماضية.

وسيفتتح الهلال، الذي اعتذر عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودية التي ستقام في هونج كونج في وقت لاحق هذا الشهر، منافسات دوري المحترفين في موسمه الجديد بلقاء الرياض في 28 أغسطس الجاري.

أخبار ذات علاقة

رفض الهلال وأبهر إنريكي.. من هو "حلم بنزيما" الجديد في الاتحاد السعودي؟

رفض الهلال وأبهر إنريكي.. من هو "حلم بنزيما" الجديد في الاتحاد السعودي؟

 

حسم أخطر ملف

كشفت مصادر أن نواف بن سعد توصل الى الاتفاق النهائي مع المدير الرياضي لأحد الأندية الأوروبية الكبرى ليتولى منصب المدير الرياضي لنادي الهلال.

وقالت تلك المصادر إن هذا الشخص، هو الإيطالي بييرو أوسيليو، المدير الرياضي السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي.

وسيلتحق أوسيليو بالفريق لبدء عمله بعد نهاية فترة الانتقالات الحالية وذلك لارتباطه بعقد مع ناديه الحالي.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC