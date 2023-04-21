غوارديولا: هذا ما أخشاه على لاعبي مانشستر سيتي

ويطارد سيتي لقبا جديدا في صراعه بجبهات متعددة هذا الموسم، إذ بلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عقب التفوق 4-1 على بايرن ميونيخ في مجموع مباراتين، الأربعاء.

كما يخوض منافسة شرسة مع آرسنال في الدوري الممتاز، وسيواجهه الأربعاء المقبل في قمة قد تحسم اللقب.

لكن غوارديولا يركز أولا في مواجهة شيفيلد القريب من العودة للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين اليوم الجمعة: "نتمنى أن ننجح، في الموسم الماضي وصلنا إلى النقطة نفسها، وفي ثلاث مرات بآخر أربع سنوات ومستوانا لم يكن جيدا، والسبب الإرهاق".

وأضاف: "يجب أن ننجح هذه المرة، دور الثمانية في دوري الأبطال كان شاقا ويجب أن نتعافى، في كل موسم أشعر بأننا لسنا مستعدين، أتمنى أن نتحلى بالجاهزية هذه المرة".

وخسر سيتي من ليفربول في قبل نهائي النسخة الماضية، ويبدو شيفيلد خيارا أسهل رغم أنه أطاح ببرايتون ومانشستر يونايتد، لكن جوارديولا لا يتفق مع هذا الاعتقاد.

وتابع: "شاهدت شيفيلد بعد العودة من ميونيخ، هو على بعد مباراة أو مباراتين من التأهل للدوري الممتاز، ستكون مباراة في غاية الصعوبة".

وسيفقد سيتي جهود المدافع نيثن آكي الذي عانى من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل 1-1 مع بايرن في الإياب، بينما يستعد فيل فودن للبدء أساسيا بعد العودة لمقاعد البدلاء في ميونيخ.

ويخوض سيتي قبل النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السادسة في سبعة مواسم، لكنه لم يتوج باللقب منذ سحق واتفورد 6-0 في 2019.