أوسيمين يوجه صدمة للأهلي السعودي

كشفت تقارير صحفية أن النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، حدد موقفه حال اتخاذ القرار النهائي بالرحيل عن الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي، في ظل رغبة الأهلي السعودي بضمه.

ويُثار العديد من التكهنات بشأن مستقبل أوسيمين، إذ ارتبط اسمه بأكثر من نادٍ في إنجلترا وفرنسا والسعودية.

ويعد أوسيمين أحد أبرز أهداف الأهلي السعودي في سوق الانتقالات، إذ يتطلع "الراقي" لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد احتلال المركز الثالث في دوري روشن بالموسم المنقضي.

وذكرت تقارير إيطالية أن نابولي قرر بيع أوسيمين في الصيف الجاري.