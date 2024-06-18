أوسيمين يوجه صدمة للأهلي السعودي
كشفت تقارير صحفية أن النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي، حدد موقفه حال اتخاذ القرار النهائي بالرحيل عن الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي، في ظل رغبة الأهلي السعودي بضمه.
ويُثار العديد من التكهنات بشأن مستقبل أوسيمين، إذ ارتبط اسمه بأكثر من نادٍ في إنجلترا وفرنسا والسعودية.
ويعد أوسيمين أحد أبرز أهداف الأهلي السعودي في سوق الانتقالات، إذ يتطلع "الراقي" لتعزيز صفوفه قبل المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة بعد احتلال المركز الثالث في دوري روشن بالموسم المنقضي.
وذكرت تقارير إيطالية أن نابولي قرر بيع أوسيمين في الصيف الجاري.
فيما أوضحت صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، أن المهاجم النيجيري لا يرغب في الانتقال إلى السعودية، أو فرنسا، وإنما تغريه فقط فكرة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم تكشف الصحيفة النادي الذي يرغب أوسيمين في الانتقال إليه، لكنها أشارت إلى أن عدة أندية ترغب في الاستفادة من خدماته، وأبرزها: تشيلسي، وآرسنال، ومانشستر يونايتد، ونيوكاسل يونايتد.
ويبلغ الشرط الجزائي في عقد أوسيمين مع نابولي 130 مليون يورو، علمًا بأن العقد ينتهي بينهما في يونيو 2026.
يذكر أن أوسيمين هو ثالث هدّافي الموسم الماضي بالدوري الإيطالي برصيد 15 هدفًا، إذ لم يسبقه سوى لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان (24 هدفًا)، ودوسان فلاهوفيتش نجم يوفنتوس (16 هدفًا).