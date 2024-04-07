الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أبو سليم ونهضة بركان

ويتطلع نهضة بركان لحسم الأمور على ملعبه وتحقيق الفوز، خاصة أن الفريق يحلم باستعادة اللقب الذي حققه في نسختي 2020 و2022.

بينما يبحث أبو سليم عن إنجاز تاريخي بالوصول للمرة الأولى في مسيرته إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

وكان الفريق الليبي تأهل كثاني المجموعة الثانية خلف الزمالك المصري برصيد ثماني نقاط، بينما تأهل بركان في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة.

والمتأهل من أبوسليم ونهضة بركان سيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري واتحاد العاصمة الجزائري، بينما سيواجه الزمالك حال تأهله على حساب مواطنه مودرن فيوتشر، المتأهل من مباراة الملعب المالي ودريمز الغاني.