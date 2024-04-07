الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أبو سليم ونهضة بركان
يسدل الستار، مساء الأحد على منافسات جولة الإياب لدور الثمانية ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية بـ4 مواجهات حاسمة لتحديد أطراف المربع الذهبي.
ويواجه الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، بينما يصطدم اتحاد العاصمة الجزائري بضيفه ريفرز يونايتد النيجيري.
ويخرج الملعب المالي لمواجهة دريمز الغاني، بينما يستضيف نهضة بركان المغربي منافسه أبو سليم الليبي.
وفي ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، تعادل أبوسليم ونهضة بركان سلبيا خلال اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي، لذا يحتاج الفريق الليبي للفوز أو التعادل الإيجابي لبلوغ نصف النهائي.
ويتطلع نهضة بركان لحسم الأمور على ملعبه وتحقيق الفوز، خاصة أن الفريق يحلم باستعادة اللقب الذي حققه في نسختي 2020 و2022.
بينما يبحث أبو سليم عن إنجاز تاريخي بالوصول للمرة الأولى في مسيرته إلى نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.
وكان الفريق الليبي تأهل كثاني المجموعة الثانية خلف الزمالك المصري برصيد ثماني نقاط، بينما تأهل بركان في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة.
والمتأهل من أبوسليم ونهضة بركان سيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري واتحاد العاصمة الجزائري، بينما سيواجه الزمالك حال تأهله على حساب مواطنه مودرن فيوتشر، المتأهل من مباراة الملعب المالي ودريمز الغاني.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت المغرب، و12:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، الواحدة فجرا بتوقيت السعودية.
ومن المقرر أن تذاع مباراة أبوسليم ونهضة بركان في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 عبر قناة "bein sports HD6"، والبث الأرضي لقناة الرياضية المغربية.