الدوري الإنجليزي.. نونيز يقود ليفربول لفوز درامي على نيوكاسل
قلب ليفربول تأخره 0/1 إلى فوز ثمين بنتيجة 2/1 على مضيفه نيوكاسل، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك.
ويعود الفضل في فوز ليفربول إلى المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز الذي شارك بديلا في الدقيقة 77 وسجل هدفي ليفربول.
وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع أنتوني جوردون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة خاطئة من النجم المصري محمد صلاح.
وأنهى ليفربول الشوط الأول متأخرا 0/1 ولعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 28، بعد طرد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.
وسجل داروين نونيز هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 81 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وعاد نونيز وسجل الهدف الثاني له ولليفربول في الدقيقة 90+3 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد صلاح.
ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 7 نقاط في المركز الرابع، من فوزين وتعادل في 3 مباريات، في حين يملك نيوكاسل 3 نقاط من فوز وخسارتين.
ويعود آخر فوز لنيوكاسل على ليفربول إلى ديسمبر 2015، ومنذ ذلك الحين فاز ليفربول 10 مرات وتعادلا 4 مرات.
وبعد مواجهة نيوكاسل، سيلعب ليفربول مع أستون فيلا، في حين يلعب نيوكاسل مع برايتون قبل فترة التوقف الدولي.