الدوري الإنجليزي.. نونيز يقود ليفربول لفوز درامي على نيوكاسل

قلب ليفربول تأخره 0/1 إلى فوز ثمين بنتيجة 2/1 على مضيفه نيوكاسل، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك.

ويعود الفضل في فوز ليفربول إلى المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز الذي شارك بديلا في الدقيقة 77 وسجل هدفي ليفربول.

وكان نيوكاسل البادئ بالتسجيل بهدف من توقيع أنتوني جوردون بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة خاطئة من النجم المصري محمد صلاح.