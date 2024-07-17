حقيقة مفاوضات الأهلي المصري مع مهاجم منتخب جامايكا

كشفت تقارير إعلامية عن حقيقة دخول مسؤولي النادي الأهلي المصري في مفاوضات لضم المهاجم الجامايكي شامار نيشولسون، لاعب سبارتاك موسكو الروسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت تقارير خلال الأيام الماضي أن الأهلي في مفاوضات مع نادي سبارتاك موسكو للتعاقد مع الدولي الجامايكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الصيفية، بعد رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

ووفقًا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن "اسم اللاعب لم يطرح على طاولة مفاوضات الأهلي المصري، ولم تعرض لقطات للاعب على المدير الفني للفريق مارسيل كولر، بل فاللاعب خارج حساب الأهلي تمامًا".

وأوضح التقرير: "الأهلي فعلًا يسعى لضم مهاجم قوي، والنية تتجه للبحث عن مهاجم أفريقي؛ لأن التجارب السابقة للفريق بالتعاقد مع لاعبين من أمريكيا الجنوبية لم يكونوا مقنعين للإدارة، لذلك البحث جار عن لاعب أفريقي".

وتُقدر قيمة نيشولسون التسويقية بمبلغ 5 ملايين يورو، وكان قد انتقل لفريقه الحالي في يناير 2022 قادمًا من شارلوا البلجيكي مقابل 8 ملايين يورو، ولعب الموسم المنقضي معارًا لنادي كليرمون فوت الفرنسي.

وخاض شامار 28 مباراة مع كليرمون بمختلف المسابقات، مسجلًا 4 أهداف إضافة لتقديمه 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

وشارك شامار أيضًا مع منتخب جامايكا في بطولة كوبا أمريكا 2024، إذ لعب 3 مباريات دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

وتُوج نيشولسون مع فريقه سبارتاك موسكو ببطولة كأس روسيا العام 2022.