يورو 2024: سيناريو التأهل لأدوار خروج المغلوب لكل فريق

يدخل دور المجموعات ببطولة "يورو 2024" جولته الختامية بعدما ضمنت ثلاثة منتخبات التأهل إلى أدوار خروج المغلوب وتأكد خروج فريق واحد من البطولة.

وتتأهل أفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثالث إلى دور الستة عشر؛ ما قد يعني تأهل فريق واحد أو أكثر إلى أدوار خروج المغلوب، بعدما حقق نقطتين في الدور الأول أو خروج فريق حصد أربع نقاط لكنه يحتل المركز الرابع في مجموعته.

إذا تساوت الفرق في عدد النقاط، فإن سجل المواجهات المباشرة هو أول عناصر الحسم، يليه فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم نقاط الانضباط، ثم مركز الفرق المؤهل.