يورو 2024: سيناريو التأهل لأدوار خروج المغلوب لكل فريق
يدخل دور المجموعات ببطولة "يورو 2024" جولته الختامية بعدما ضمنت ثلاثة منتخبات التأهل إلى أدوار خروج المغلوب وتأكد خروج فريق واحد من البطولة.
وتتأهل أفضل أربعة فرق من أصحاب المركز الثالث إلى دور الستة عشر؛ ما قد يعني تأهل فريق واحد أو أكثر إلى أدوار خروج المغلوب، بعدما حقق نقطتين في الدور الأول أو خروج فريق حصد أربع نقاط لكنه يحتل المركز الرابع في مجموعته.
إذا تساوت الفرق في عدد النقاط، فإن سجل المواجهات المباشرة هو أول عناصر الحسم، يليه فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم نقاط الانضباط، ثم مركز الفرق المؤهل.
المجموعة الأولى
- ضمنت ألمانيا التأهل ضمن أول مركزين عن المجموعة، يمكنها حسم الصدارة إذا تجنبت الخسارة أمام سويسرا.
- يمكن لسويسرا التأهل إلى دور الستة عشر إذا لم تخسر أمام ألمانيا، أو إذا أخفقت إسكتلندا في الفوز على المجر. يمكنها تصدر المجموعة إذا فازت على ألمانيا.
- ستتأهل إسكتلندا إذا فازت على المجر وتغلبت ألمانيا على سويسرا، بشرط تعويض فارق الأهداف.
- يجب أن تفوز المجر على إسكتلندا لتحظى بفرصة الوصول إلى دور الستة عشر ضمن أفضل فرق المركز الثالث.
المجموعة الثانية
- ضمنت إسبانيا مقعدا في دور الستة عشر، وستنهي الدور الأول في صدارة مجموعتها بفضل فوزها على إيطاليا صاحبة المركز الثاني.
- يجب أن تتجنب إيطاليا الخسارة أمام كرواتيا، لتنهي المجموعة في المركز الثاني. وستودع البطولة إذا خسرت وفازت ألبانيا على إسبانيا.
- يمكن لألبانيا أن تنهي المجموعة في المركز الثاني إذا تغلبت على إسبانيا وفازت كرواتيا على إيطاليا. ستودع ألبانيا المسابقة إذا خسرت وفازت كرواتيا.
- يمكن لكرواتيا إنهاء الدور الأول في المركز الثاني إذا تغلبت على إيطاليا ولم تفز ألبانيا على إسبانيا. ستودع كرواتيا البطولة إذا تعادلت ولم تخسر ألبانيا.
المجموعة الثالثة
- ستتأهل إنجلترا إذا تجنبت الخسارة أمام سلوفينيا أو إذا أخفقت الدنمارك في الفوز على صربيا،. يمكن لإنجلترا تصدر المجموعة بالفوز أو حتى التعادل إذا لم تفز الدنمارك، ضمنت إنجلترا إنهاء الدور الأول ضمن أول ثلاثة مراكز.
- إذا تغلبت الدنمارك على صربيا فستتأهل لدور الستة عشر، وإذا تعادلت الدنمارك وسلوفينيا فستنهيان المجموعة في المركزين الثاني والثالث بعد الاحتكام إلى فارق الأهداف. وستودع الدنمرك البطولة إذا خسرت وتجنبت سلوفينيا الهزيمة.
- يمكن لسلوفينيا أن تتأهل لدور الستة عشر بالفوز على إنجلترا، ستتصدر المجموعة إذا فازت ولم تنتصر الدنمارك، إذا فازت أو تعادلت وانتهت مباراة الدنمارك بالنتيجة نفسها فستكون كلمة الفصل لفارق الأهداف.
- تستطيع صربيا التأهل بالتغلب على الدنمارك، وإذا أخفقت سلوفينيا في الفوز على إنجلترا. ستودع صربيا البطولة إذا خسرت أو إذا تعادلت وتجنبت سلوفينيا الخسارة.
المجموعة الرابعة
- ستحتل هولندا أحد المركزين الأول والثاني في حال تفادي الهزيمة أمام النمسا، ويمكن أن تتصدر المجموعة بالفوز مع عدم فوز فرنسا على بولندا.
- ستتأهل فرنسا من أحد المركزين الأول والثاني في حال تفادي الهزيمة، وفي حال حققت فرنسا وهولندا نتيجتين متماثلتين، سيتم احتساب الأفضلية من خلال فارق الأهداف.
- الفوز على هولندا سيمنح النمسا التأهل من أحد المركزين الأول والثاني، ويمكن للنمسا أن تتصدر المجموعة في حال فوزها وفشل فرنسا في الفوز.
- تأكد خروج بولندا من دور المجموعات بالفعل، ولا تمتلك أي فرصة في التأهل لدور الستة عشر.
المجموعة الخامسة
حقق منتخب بلجيكا فوزًا ثمينًا على حساب منتخب رومانيا بهدفين دون رد، في لقاء جاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.
كما شهدت هذه الجولة فوز منتخب أوكرانيا على نظيره السلوفاكي، بنتيجة (2-1).
- وبهذا، تتساوى فرق المجموعة الأربعة في النقاط، بعد أول جولتين للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وستكون كل السيناريوهات واردة في الجولة الختامية للمجموعة عندما تلعب بلجيكا أمام أوكرانيا وتواجه سلوفاكيا منتخب رومانيا يوم الأربعاء المقبل؛ إذ قد تكون أربع نقاط كافية لتصدر المجموعة أو قد تنهي مشوار فريق بالبطولة.
المجموعة السادسة
- حسمت البرتغال تأهلها إلى دور الستة عشر من صدارة المجموعة.
- تحتاج تركيا إلى تفادي الهزيمة أمام التشيك كي تتأهل من المركز الثاني.
- يمكن للتشيك أن تتأهل من المركز الثاني بالفوز على تركيا، وقد يكون التعادل كافيا للتأهل، لكنها ستودع البطولة في حال الهزيمة.
- يمكن لجورجيا التأهل في المركز الثاني بالفوز على البرتغال وإذا تغلبت التشيك أيضا على تركيا، وستكون في حاجة لتعويض فارق الأهداف، ستودع البطولة إذا خسرت أو إذا تعادلت ولم تفز تركيا على التشيك.