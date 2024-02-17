أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي (فيديو)

مباراة اليوم رقم 136 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وتشيلسي في جميع المواجهات.

والتقى الفريقان في 135 مباراة من قبل، حقق خلالها مانشستر سيتي الفوز في 50 مباراة، مقابل 56 انتصارًا لفريق تشيلسي، بينما تعادلا في 29 مواجهة.

وكانت آخر مباراة قد جمعت بين الفريقين في الدور الأول بالموسم الجاري، وتحديدًا في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في سلم الترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بشكل مؤقت، فيما يأتي تشيلسي بالمركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة.