"مركز فارغ".. إنريكي يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة برشلونة

ووفقا للتقرير، فإن الخيار الأول أمام إنريكي هو الدفع بالشاب وارن زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن مستغلا سرعته وطاقته الكبيرة، أما الخيار الثاني فهو قائد الفريق ماركينيوس الذي قد يشغل هذا المركز.

وقال إنريكي إن الفريق لا يعاني من أي ضغوط قبل المباراة، حيث حقق برشلونة اللقب 5 مرات، فيما لم يحقق باريس سان جيرمان اللقب من قبل.

وشدد المدرب الإسباني على أن فريقه قادر على حسم بطاقة التأهل لصالحه.