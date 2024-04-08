"مركز فارغ".. إنريكي يواجه أزمة كبيرة قبل مواجهة برشلونة
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفا على باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء القادم، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويأمل لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة الإياب.
ويتعرض إنريكي لضغط كبير بسبب مركز الظهير الأيمن، فقد بات المركز فارغًا.
ويغيب أشرف حكيمي الظهير الأيمن الأساسي لباريس سان جيرمان عن مباراة الذهاب أمام برشلونة؛ بسبب تراكم البطاقات، كما يغيب بديله نوردي موكيلي بسبب الإصابة.
وحسب راديو مومنتي كارلو، فإن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لديه خياران لحل تلك الأزمة التي يجب حسمها قبل التدريب الأخير للفريق.
ووفقا للتقرير، فإن الخيار الأول أمام إنريكي هو الدفع بالشاب وارن زائير إيمري في مركز الظهير الأيمن مستغلا سرعته وطاقته الكبيرة، أما الخيار الثاني فهو قائد الفريق ماركينيوس الذي قد يشغل هذا المركز.
وقال إنريكي إن الفريق لا يعاني من أي ضغوط قبل المباراة، حيث حقق برشلونة اللقب 5 مرات، فيما لم يحقق باريس سان جيرمان اللقب من قبل.
وشدد المدرب الإسباني على أن فريقه قادر على حسم بطاقة التأهل لصالحه.