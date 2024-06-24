مدرب ألمانيا يكشف تطورات إصابة روديغر
كشفت تقارير صحفية أن المدافع الألماني أنطونيو روديغر، غادر الملعب وهو يعاني من الألم في قدمه بعد تعادل منتخب بلاده بهدف لمثله مع سويسرا، مساء الأحد، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة "يورو 2024".
وربما تتسبب الإصابة في ابتعاد روديغر عن باقي مشوار منتخب ألمانيا في البطولة، عقب صعود الفريق لدور الـ16 للمسابقة القارية، عقب تصدره ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.
واحتفل روديغر بهدف التعادل لمنتخب "الماكينات" الذي سجله زميله نيكلاس فولكروغ في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لكنه سقط على الأرض بعد صافرة النهاية.
وقال يوليان ناغلزمان، مدرب منتخب ألمانيا، في تصريحاته عقب المباراة: "أنطونيو يعاني من مشاكل في فخذه، أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا".
ولم يتم كشف المزيد عن تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد في الوقت الحالي.
وسيكون غياب روديغر المحتمل عن مباراة المنتخب الألماني بدور الـ16 للبطولة، يوم السبت المقبل، بمثابة ضربة موجعة للفريق، لا سيما بعد تأكد غياب زميله المدافع جوناثان تاه بداعي الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء أمام سويسرا.
وشدد ناغلزمان : "لقد جلبنا نيكو شلوتربيك في وقت مبكر، كما أن فالدي فالديمار جاهز أيضا، لدينا ما يكفي من اللاعبين الأكفاء لقيادة خط الدفاع".
ولم يقم المدرب بأي تغيير على القائمة الأساسية التي خاض بها منتخب ألمانيا لقاءاته الثلاثة بدور المجموعات، لكنه سيضطر لإجراء تغيير واحد على الأقل في مباراة دور الـ16 التي تجرى بمدينة دورتموند، حيث يواجه الفريق وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا وصربيا.