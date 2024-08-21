حدد نادي برينتفورد الإنجليزي السعر النهائي لبيع عقد إيفان توني للنادي الأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتم استبعاد توني من قبل توماس فرانك، المدير الفني للفريق، في مواجهة كريستال بالاس الماضية، من أجل العمل على مسألة رحيله عن الفريق.

تقارير صحفية كشفت خلال الأيام الماضية، وجود مفاوضات بين إيفان توني والأهلي السعودي، الذي يرغب في تدعيم هجومه.

ويتبقى عام واحد على عقد توني الدولي الإنجليزي، وارتبط أيضاً بالانتقال إلى آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن" فإن نادي برينتفورد يتمسك الآن بالحصول على 50 مليون جنيه إسترليني، بعد أن قدرت قيمة توني في البداية بـ70 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم الماضي.

صحيفة "التايمز" أشارت إلى أن النادي السعودي، يتصدر السباق بعد رفض عرض بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي.

إيفان توني يحظى باهتمام عدة أندية كبرى في إنجلترا، متمثلة في تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد.

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وانضم المهاجم الإنجليزي إلى صفوف برينتفورد قادمًا من بيتربورو، في صيف عام 2020.

وسجل اللاعب أربعة أهداف في 17 مباراة خاضها خلال الموسم الماضي وشارك مع منتخب إنجلترا في بطولة "يورو 2024".

ويبلغ سجله في الدوري الإنجليزي الممتاز 36 هدفاً و11 صناعة هدف في 85 مباراة.