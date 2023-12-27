كريستيانو رونالدو ينفرد بصدارة هدافي العالم في عام 2023

واصل كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، اقتناص الأرقام القياسية، فقد وصل إلى صدارة هدّافي عام 2023 متخطيا الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.

وسجل رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 لدوري روشن السعودي.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.