كريستيانو رونالدو ينفرد بصدارة هدافي العالم في عام 2023
واصل كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، اقتناص الأرقام القياسية، فقد وصل إلى صدارة هدّافي عام 2023 متخطيا الثنائي هاري كين، وكيليان مبابي، مهاجمي بايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.
وسجل رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 17 لدوري روشن السعودي.
ورفع رونالدو رصيد أهدافه في عام 2023 بكل البطولات إلى 53 هدفًا، متخطيًا كين ومبابي بفارق هدف في قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في العام حول العالم.
وقال الحساب الرسمي للنصر على منصة "إكس" تعليقا على الرقم التاريخي للنجم البرتغالي: "ســيــد الأرقــام ومحـطـمـها، نجم نادي النـصـر السعـودي الأسـطـورة كريستيانو رونالدو، يتسيّد هدّافي العالم لعام 2023 بتسجيل هدفه الـ53 اليوم في شباك الاتحاد، متخطيًا كيليان مبايبي وهاري كين وهالاند".
ويتفوق الثلاثي على إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث بـ50 هدفًا.
كما عادل رونالدو، النجم السوري عمر السومة كثاني أكثر اللاعبين تسجيلاً في دوري المحترفين خلال عام ميلادي واحد (33 هدفاً).
يذكر أن رونالدو سجل لأول مرة في مرمى الاتحاد بالدوري السعودي، ليضمه إلى قائمة ضحاياه، بعدما فشل في هز شباك العميد خلال مواجهة الدور الثاني من الموسم الماضي.
كما سجل "الدون" هدفه رقم 19 هذا الموسم، ليعزز صدارته لقائمة هدّافي الدوري السعودي.