رد فعل إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم بعد منعهما من المشاركة في الأولمبياد
دخل الثنائي إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم لاعبا النادي الأهلي في حالة غضب كبيرة بعد أن تم إبلاغهما بشكل رسمي بعدم مشاركتهما في الأولمبياد مع المنتخب المصري.
ورفض النادي الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي المصري، وتمسك ببقائهما مع الفريق نظرا لأهمية الفترة الحالية، واقتراب الدوري من نهايته.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الثنائي يتمسك بالانضمام للمنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس.
وأضاف: "الثنائي طلبا التواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي لإبلاغه برغبتهما بشكل رسمي ومحاولة إقناعه".
وتابع أن محمد عبدالمنعم هدد بالانقطاع عن التدريبات في حالة رفض الأهلي مشاركته مع المنتخب في الأولمبياد.
وأتم بأن الثنائي سيعقدون جلسة مع كولر عقب مباراة اليوم أمام طلائع الجيش لحسم الموقف.
وتقام الأولمبياد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة ما بين 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبلين.
ويشارك المنتخب المصري الأولمبي في البطولة ضمن المجموعة الثالثة بجانب إسبانيا، وأوزبكستان، والدومينيكان.