رد فعل إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم بعد منعهما من المشاركة في الأولمبياد

ورفض النادي الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي المصري، وتمسك ببقائهما مع الفريق نظرا لأهمية الفترة الحالية، واقتراب الدوري من نهايته.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الثنائي يتمسك بالانضمام للمنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس.

وأضاف: "الثنائي طلبا التواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي لإبلاغه برغبتهما بشكل رسمي ومحاولة إقناعه".

وتابع أن محمد عبدالمنعم هدد بالانقطاع عن التدريبات في حالة رفض الأهلي مشاركته مع المنتخب في الأولمبياد.

وأتم بأن الثنائي سيعقدون جلسة مع كولر عقب مباراة اليوم أمام طلائع الجيش لحسم الموقف.