نجم الهلال السعودي يخضع لعملية جراحية

أعلن الهلال السعودي اليوم الثلاثاء عن خضوع لاعب الوسط الهجومي البرازيلي مالكوم فيليب لعملية جراحية في الوتر الرضفي للركبة مؤكدا أن العملية تكللت بالنجاح وسيبدأ مالكوم برنامجًا علاجيًا قبل العودة إلى الميادين.

وقال الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إن مالكوم سيخضع لفترة من الراحة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع قبل أن ينضم من جديد لتدريبات الفريق وهو ما يعني أنه سيكون مع النادي خلال بداية الموسم 2024 ــ 2025.